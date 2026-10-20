Bán hết tài sản, vượt 2.000 km đi tìm bạn gái nhưng phát hiện chỉ là AI

Edimar Rocha Martins, thợ xây 49 tuổi ở Brazil, đến thành phố Belo Horizonte với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới bên người bạn gái quen trên mạng.

Tuy nhiên, sau hành trình hơn 2.000 km từ Imperatriz, bang Maranhão, ông phát hiện người mình tìm kiếm không tồn tại ngoài đời thực.

Edimar Rocha Martins và người trong mộng Jéssica Oliveira.

Người phụ nữ đó là Jéssica Oliveira, nổi tiếng trên mạng xã hội với tên Jéssica Fazendeira, có hơn 300.000 người theo dõi.

Trong các video, Jéssica xuất hiện với hình ảnh một phụ nữ sở hữu trang trại, đang tìm kiếm bạn đời và sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho người đến sống cùng.

Tin vào những lời hứa hẹn, Martins bán toàn bộ tài sản để thực hiện chuyến đi xuyên Brazil. Tuy nhiên, khi đến Belo Horizonte, ông không gặp được Jéssica mà mắc kẹt tại thành phố xa lạ với số tiền ít ỏi còn lại.

Martins chia sẻ với đài TV Mirante rằng ông đã tương tác với tài khoản Jéssica Fazendeira từ năm 2020. Sau khi mẹ qua đời, ông ngày càng cảm thấy cô đơn và muốn rời quê nhà để bắt đầu cuộc sống mới.

Những video của Jéssica khiến ông tin rằng mình đã tìm thấy cơ hội đó. Một số bài đăng hứa hẹn hỗ trợ tài chính, thậm chí cho biết Martins sẽ không cần tiếp tục đi làm.

Sau khi câu chuyện được truyền thông Brazil đưa tin, người đứng sau tài khoản Jéssica Fazendeira thừa nhận cô chỉ là nhân vật hư cấu được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo trang tin Imirante, người vận hành tài khoản, chưa được công bố danh tính, cho biết tạo ra Jéssica nhằm thu hút người theo dõi và quảng bá sản phẩm thông qua hình thức tiếp thị liên kết. Tài khoản cũng đăng các video giới thiệu sản phẩm trên nền tảng mua sắm trực tuyến.

Người này phủ nhận từng nhắn tin riêng với Martins hoặc mời ông đến Belo Horizonte. Giữa hai bên có sự mâu thuẫn về thời gian. Trong khi Martins khẳng định đã tương tác với tài khoản từ năm 2020, người tạo nhân vật cho biết Jéssica chỉ xuất hiện từ năm 2025.

Theo đài Rádio Itatiaia, Martins là người thứ ba đến Belo Horizonte trong chưa đầy sáu tháng sau khi tin vào những lời hứa hẹn tình cảm tương tự trên mạng.

Hai trường hợp trước là những người đàn ông lớn tuổi đến từ Roraima vào tháng 6 và Manaus vào tháng 8. Tuy nhiên, chưa rõ họ tiếp xúc với cùng một nhân vật AI hay những tài khoản khác nhau.

Ngày 15/10, Cảnh sát Dân sự bang Minas Gerais cho biết chưa ghi nhận đơn trình báo chính thức liên quan đến trường hợp của Martins.

Cơ quan chức năng giải thích việc tạo nhân vật bằng AI không tự động cấu thành hành vi phạm tội, nhưng sử dụng công nghệ này để lừa dối nhằm thu lợi bất chính có thể vi phạm pháp luật.

Hiện chưa có bằng chứng xác nhận người vận hành tài khoản cố tình nhắm đến Martins hoặc chiếm đoạt tiền của ông. Cùng ngày, Imirante đưa tin tài khoản Jéssica Fazendeira đã biến mất khỏi mạng xã hội, chưa rõ nguyên nhân.