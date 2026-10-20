Bán hết tài sản, vượt 2.000 km đi gặp bạn gái quen qua mạng, người đàn ông 49 tuổi cay đắng khi biết người yêu chỉ là AI

Edimar Rocha Martins, một thợ xây 49 tuổi ở Brazil, đã bán toàn bộ tài sản để đến thành phố Belo Horizonte với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới bên người bạn gái quen qua mạng. Tuy nhiên, sau hành trình hơn 2.000 km từ Imperatriz, bang Maranhão, ông bàng hoàng phát hiện người phụ nữ mình tin tưởng chỉ là nhân vật được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Người phụ nữ mà Martins đem lòng yêu mến là Jéssica Oliveira, được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Jéssica Fazendeira. Tài khoản này có hơn 300.000 người theo dõi, thường đăng tải video về hình ảnh một phụ nữ sở hữu trang trại, đang tìm kiếm bạn đời và sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho người đến sống cùng.

Edimar Rocha Martins và người trong mộng Jéssica Oliveira.

Tin vào những lời hứa hẹn đó, Martins quyết định bán toàn bộ tài sản để thực hiện chuyến đi xuyên Brazil. Thế nhưng, khi đến Belo Horizonte, ông không thể gặp được người phụ nữ trong mộng, rơi vào cảnh mắc kẹt tại thành phố xa lạ với số tiền ít ỏi còn lại.

Chia sẻ với đài TV Mirante, Martins cho biết ông đã tương tác với tài khoản Jéssica Fazendeira từ năm 2020. Sau khi mẹ qua đời, cảm giác cô đơn ngày càng lớn khiến ông muốn rời quê nhà để tìm kiếm một khởi đầu mới.

Những video của Jéssica khiến người đàn ông này tin rằng mình đã tìm thấy cơ hội thay đổi cuộc đời. Một số bài đăng còn hứa hẹn hỗ trợ tài chính, thậm chí khẳng định Martins sẽ không cần tiếp tục làm việc nếu đến sống cùng người phụ nữ.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được truyền thông Brazil đưa tin, người đứng sau tài khoản Jéssica Fazendeira thừa nhận nhân vật này không có thật mà được tạo ra bằng AI.

Theo trang tin Imirante, người vận hành tài khoản chưa được công bố danh tính, cho biết mục đích tạo ra Jéssica là thu hút người theo dõi và quảng bá sản phẩm thông qua tiếp thị liên kết. Tài khoản này cũng đăng tải các video giới thiệu sản phẩm trên nền tảng mua sắm trực tuyến.

Người vận hành phủ nhận từng nhắn tin riêng với Martins hoặc mời ông đến Belo Horizonte. Hai bên cũng đưa ra thông tin khác nhau về thời điểm bắt đầu câu chuyện. Martins khẳng định đã tương tác với tài khoản từ năm 2020, trong khi người tạo nhân vật cho biết Jéssica chỉ xuất hiện từ năm 2025.

Theo đài Rádio Itatiaia, Martins là người đàn ông thứ ba đến Belo Horizonte trong chưa đầy sáu tháng sau khi tin vào những lời hứa hẹn tình cảm tương tự trên mạng. Hai trường hợp trước là những người đàn ông lớn tuổi đến từ bang Roraima vào tháng 6 và thành phố Manaus vào tháng 8. Hiện, chưa rõ họ có liên quan đến cùng một nhân vật AI hay những tài khoản khác nhau.

Ngày 15/10, Cảnh sát Dân sự bang Minas Gerais cho biết chưa ghi nhận đơn trình báo chính thức liên quan đến trường hợp của Martins.

Đến nay, chưa có bằng chứng xác nhận người vận hành tài khoản cố tình nhắm mục tiêu vào Martins hoặc chiếm đoạt tiền của ông. Cùng ngày, Imirante đưa tin tài khoản Jéssica Fazendeira đã biến mất khỏi mạng xã hội, nhưng nguyên nhân chưa được làm rõ.