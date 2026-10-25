Ban Hậu cần Đại hội X GHPGVN sẽ bắt đầu phục vụ từ ngày 3-11

Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó ban Hậu cần, Trưởng tiểu ban Ẩm thực Đại hội làm trưởng đoàn; đi cùng có Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó ban Hậu cần; Đại đức Thích Minh Thật, Thư ký Ban Hậu cần; cùng các thành viên trong đoàn.

Tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi), đoàn đã kiểm tra, khảo sát cũng như đưa ra các phương án thiết kế, bố trí tại khu vực nhà bếp để phục vụ công tác ẩm thực cho Đại hội, cũng như khu vực nghỉ ngơi dành cho chư tôn đức lãnh đạo tham dự.

Nói với Báo Giác Ngộ, Ni trưởng Thích nữ Huệ Tuyến cho biết được sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Trưởng ban Hậu cần Đại hội X GHPGVN thì an toàn thực phẩm là vấn đề được Ban đặt lên hàng đầu trong công tác chuẩn bị, cũng như phục vụ quá trình diễn ra Đại hội.

Dự kiến, Ban Hậu cần sẽ bắt đầu phục vụ từ ngày 3-11

Toàn bộ nguồn nguyên liệu sẽ được chọn từ các nhà cung cấp uy tín, có đủ điều kiện pháp lý, khả năng cung ứng ổn định, cũng như có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn an toàn; được kiểm tra chất lượng, điều kiện vận chuyển và bảo quản trước khi chế biến.

Các tình nguyện viên phục vụ công tác ẩm thực bắt buộc phải có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe. Đội ngũ y tế luôn trong tinh thần sẵn sàng để xử lý công việc. Bên cạnh đó, Ban Hậu cần còn chuẩn bị các tủ lưu mẫu để lưu lại các mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế.

"Ban Hậu cần sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 3-11, để phục vụ cho các tình nguyện viên tham gia công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.", Ni trưởng Thích nữ Huệ Tuyến nói thêm.