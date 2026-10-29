Ban hành văn bản hợp nhất thông tư về quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi sinh, phương pháp thử, các yêu cầu về ghi nhãn và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Nhà máy sản xuất giấy tissue.

Các sản phẩm khăn giấy, giấy tissue tiếp xúc với thực phẩm nhằm mục đích bao gói, chứa đựng và bảo quản thực phẩm; các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue sản xuất, gia công trong nước cho mục đích xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn trên.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo quy chuẩn, các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu hóa học, chỉ tiêu vi sinh quy định, đồng thời, trên mỗi đơn vị bao gói sản phẩm phải có nhãn hàng hóa.

Việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nội dung ghi nhãn hàng hóa phải có tối thiểu các thông tin sau: Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; tên, địa chỉ nhà nhập khẩu (đối với sản phẩm nhập khẩu); nhãn hiệu sản phẩm; số hiệu tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố áp dụng; dấu hợp quy (dấu CR); định lượng của một lớp giấy; loại bột giấy sử dụng; số lớp của sản phẩm; ngày sản xuất - hạn sử dụng...

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