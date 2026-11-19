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Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

BỐN NHÓM TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định, tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện gồm bốn nhóm về cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn.

Đối với cơ sở vật chất, các cơ sở phải hoạt động tại địa điểm xác định ghi trong giấy phép hoạt động, có quy mô phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô được cấp phép. Khu vực đón tiếp người bệnh phải được bố trí; có biển hiệu ghi tối thiểu tên cơ sở, số giấy phép và thời gian hoạt động, đồng thời có sơ đồ, biển chỉ dẫn đến các phòng, bộ phận chuyên môn và hành chính.

Một số yêu cầu được quy định cụ thể theo loại hình và hoạt động chuyên môn của cơ sở. Nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu và cơ sở cấp cứu ngoại viện phải có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, hoặc hợp đồng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu còn hiệu lực pháp lý với cơ sở đủ điều kiện.

Phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền có hoạt động chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền phải đáp ứng các quy định liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải có bao bì, dụng cụ phân loại, thu gom, khu vực lưu giữ chất thải y tế và biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ y tế, phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực; nhân viên phụ trách có chứng chỉ đào tạo; được trang bị liều kế cá nhân, theo dõi liều chiếu xạ định kỳ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên bức xạ.

Về nhân sự, cơ sở phải có đủ người hành nghề với số lượng, trình độ phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật thực hiện và quy mô đã được cấp phép.

Với thiết bị y tế, yêu cầu đặt ra là có đủ thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô được cấp phép; các thiết bị phải được quản lý, theo dõi và có hồ sơ quản lý theo quy định. Cơ sở phải xây dựng quy trình và thực hiện quản lý, sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện, bảo quản và xử lý sự cố thiết bị y tế.

Việc kiểm định, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra an toàn, tính năng kỹ thuật phải được thực hiện đối với các thiết bị thuộc diện bắt buộc theo quy định, bảo đảm còn hiệu lực.

Trong nhóm tiêu chuẩn về chuyên môn, các cơ sở phải bố trí bộ phận chuyên môn phù hợp với chức năng, bảo đảm kết nối thuận tiện và an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.

Các cơ sở phải áp dụng quy trình kỹ thuật, quy định chuyên môn do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp tự ban hành, cập nhật quy trình để áp dụng, thì nội dung không được trái với quy trình của Bộ Y tế. Đồng thời, phải cập nhật và áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị do Bộ Y tế ban hành phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu về cấp cứu ban đầu cũng được đặt ra với việc bảo đảm đầy đủ túi sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Trong hoạt động kê đơn và quản lý thuốc, cơ sở phải tuân thủ các quy định về kê đơn; thực hiện quản lý, sử dụng và bảo quản thuốc, sinh phẩm phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn. Hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh phải được lập và quản lý theo quy định.

Đối với cơ sở có hoạt động y học cổ truyền, phải có quy trình chế biến, bào chế đã công bố với cơ quan có thẩm quyền; lập và quản lý hồ sơ chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định.

Các cơ sở có triển khai xét nghiệm phải thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng xét nghiệm. Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, trong đó có phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế và bảo vệ môi trường theo quy định.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ NGOÀI BỆNH VIỆN

Theo TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), việc ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là bệnh viện, là bước triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngoài bệnh viện.

Thông tư tập trung vào bốn nhóm tiêu chuẩn cốt lõi gồm cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn, ở mức tương đương với các điều kiện bắt buộc khi cơ sở được thẩm định cấp giấy phép hoạt động.

Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm văn bản không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không gây xáo trộn hay ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, cũng như quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân.

Ông Đức nhấn mạnh, quy định này không chỉ giúp duy trì và liên tục cải tiến chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế, mà còn cung cấp thông tin minh bạch để người bệnh và các bên chi trả lựa chọn dịch vụ phù hợp, đồng thời làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng hoặc xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thông tư 46/2026/TT-BYT áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện; không áp dụng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động.