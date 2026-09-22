Ban hành tiêu chí dự án xanh, tuần hoàn: Cơ hội mới cho nông nghiệp bền vững

Xác lập tiêu chí thống nhất cho dự án xanh, tuần hoàn

Quyết định 46/2026/QĐ-TTg xây dựng khung tiêu chí để xác định dự án xanh và dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, đồng thời quy định việc áp dụng khung tiêu chuẩn ESG đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo đó, dự án xanh được xác định trên cơ sở các loại hình, mục tiêu và yêu cầu cụ thể được quy định trong hệ thống tiêu chí kèm theo Quyết định.

Đối với dự án tuần hoàn, các tiêu chí được phân thành những nhóm hoạt động chủ yếu như thiết kế, sản xuất tuần hoàn; sử dụng tuần hoàn; phục hồi tài nguyên; cộng sinh công nghiệp và liên kết tuần hoàn.

Cách tiếp cận này hướng tới việc giảm khai thác tài nguyên, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật liệu và năng lượng; đồng thời thúc đẩy tái sử dụng, sửa chữa, tái chế và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Mở thêm không gian cho kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Một trong những nội dung đáng chú ý đối với lĩnh vực nông nghiệp là nhóm tiêu chí liên quan đến phục hồi tài nguyên và sử dụng sinh khối.

Các hoạt động thu gom, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và chất thải có thể được xem xét trong khuôn khổ dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn khi đáp ứng các yêu cầu tương ứng.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp theo mô hình giảm chất thải – tái sử dụng tài nguyên – gia tăng giá trị, trong đó phụ phẩm từ quá trình sản xuất không chỉ được coi là chất thải cần xử lý mà còn có thể trở thành đầu vào cho các chuỗi sản xuất mới.

Việc phát triển các mô hình tận dụng phụ phẩm, sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh khối, tái sử dụng nước và các nguồn tài nguyên trong nông nghiệp vì vậy có thêm cơ sở để tiếp cận theo hướng kinh tế tuần hoàn, khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

ESG trở thành một cấu phần của dự án xanh, tuần hoàn

Quyết định 46/2026/QĐ-TTg đồng thời đưa khung tiêu chuẩn ESG vào quá trình thực hiện dự án.

ESG bao gồm ba nhóm nội dung chính: môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị (Governance).

Theo quy định, việc áp dụng ESG không chỉ tập trung vào tác động môi trường mà còn gắn với trách nhiệm xã hội và chất lượng quản trị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đây là những nội dung ngày càng có ý nghĩa trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, minh bạch và bền vững.

Việc quản trị tốt các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị cũng góp phần nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng.

Đánh giá dự án theo nguyên tắc độc lập

Quyết định quy định việc xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn được thực hiện trên cơ sở đánh giá của tổ chức đánh giá độc lập đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cơ chế đánh giá độc lập nhằm tạo cơ sở khách quan trong việc xác định một dự án có đáp ứng các tiêu chí xanh, tuần hoàn hay không.

Đối với chủ dự án, việc đáp ứng tiêu chí không chỉ là yêu cầu về hồ sơ mà còn đặt ra yêu cầu duy trì các tiêu chí trong quá trình triển khai thực tế.

Tạo cơ sở cho dòng vốn hướng vào các dự án xanh

Một nội dung đáng chú ý khác là kết quả xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và việc áp dụng ESG có thể trở thành căn cứ để xem xét các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều này góp phần hình thành cơ chế kết nối giữa tiêu chí môi trường – hiệu quả sử dụng tài nguyên – trách nhiệm xã hội – quản trị doanh nghiệp với khả năng tiếp cận các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Đối với ngành nông nghiệp, cơ chế này có thể tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình sản xuất tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, tận dụng phụ phẩm và phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn.

Bước tiến trong xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn

Việc ban hành Quyết định 46/2026/QĐ-TTg đánh dấu bước hoàn thiện thêm khung tiêu chí phục vụ quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đối với nông nghiệp, vấn đề quan trọng không chỉ là gia tăng sản lượng mà ngày càng phải chú trọng hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chất thải, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị của toàn bộ chuỗi sản xuất.

Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn có sự giao thoa ngày càng rõ nét. Việc lượng hóa các tiêu chí xanh, tuần hoàn và ESG sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp chuyển từ cam kết sang hành động, từ sản xuất đơn tuyến sang các chuỗi giá trị có khả năng tái sử dụng tài nguyên và tạo giá trị bền vững.

Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg được ban hành ngày 17/9/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.