Ví dụ, đồng chí Nguyễn Văn Q, Thiếu tá QNCN, nhập ngũ tháng 2-2008, có nguyện vọng phục viên và được cấp có thẩm quyền quyết định phục viên kể từ ngày 1-12-2026. Trong quá trình công tác, đồng chí có 4 năm 7 tháng làm việc tại địa bàn được hưởng phụ cấp khu vực hệ số 0,7 và 4 năm 7 tháng làm nghề thuộc danh mục đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia diễu hành. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đối với thời gian công tác tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trong 4 năm 7 tháng được tính tròn thành 5 năm. Theo mức quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng, thời gian tăng thêm là 10 tháng. Tương tự, thời gian làm nghề thuộc danh mục đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính tròn thành 5 năm. Với mức quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng, thời gian tăng thêm là 1 năm 8 tháng. Như vậy, tổng thời gian tăng thêm sau quy đổi của đồng chí Q là 2 năm 6 tháng.

Qua ví dụ trên có thể thấy, việc quy đổi thời gian công tác tại địa bàn có phụ cấp khu vực và thời gian làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ý nghĩa thiết thực trong xác định thời gian hưởng chế độ trợ cấp một lần. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 176/2026/TT-BQP, thời gian tăng thêm sau khi tính quy đổi được cộng dồn; trường hợp có tháng lẻ thì việc làm tròn thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh quy định về quy đổi thời gian công tác, Thông tư số 176/2026/TT-BQP cũng làm rõ thời gian công tác được sử dụng làm căn cứ tính hưởng chế độ. Theo đó, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính hưởng trợ cấp một lần trong các trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, phục viên, hy sinh, từ trần. Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần được xác định theo quy định tại Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Đối với những trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi hoặc thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm có tháng lẻ, việc tính toán, làm tròn được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Về tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ, Thông tư số 176/2026/TT-BQP hướng dẫn thực hiện theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xác định mức trợ cấp đối với từng trường hợp, bảo đảm việc giải quyết chế độ đúng quy định.

Thông tư số 176/2026/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong các trường hợp nghỉ hưu, phục viên, hy sinh, từ trần. Đối tượng áp dụng gồm quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; thân nhân của các đối tượng này và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

Việc cụ thể hóa căn cứ xác định tiền lương, thời gian công tác và nguyên tắc quy đổi góp phần bảo đảm thống nhất trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát hồ sơ, xác định chính xác quá trình công tác, thực hiện đầy đủ chế độ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và thân nhân.