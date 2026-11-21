Đại diện các đơn vị chức năng chia sẻ giải pháp hỗ trợ học sinh sử dụng mạng an toàn. Ảnh:CTV

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường học tập, giao tiếp và tiếp cận thông tin quen thuộc của học sinh.

Bên cạnh những lợi ích, học sinh cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản, lộ lọt dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến, xâm hại tình dục trên mạng, tin giả, nội dung độc hại và các thử thách nguy hiểm. Việc sử dụng thiết bị số quá mức, cờ bạc trá hình, nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của người học.

Trước thực tế này, giáo viên có vai trò quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và hỗ trợ học sinh khi gặp sự cố. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một bộ phận giáo viên còn lúng túng trong tổ chức hoạt động giáo dục mang tính thực hành, tiếp nhận chia sẻ của học sinh và phối hợp với cha mẹ học sinh, các lực lượng liên quan để xử lý vụ việc.

Tài liệu được xây dựng nhằm thực hiện kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ thuộc Dự án Học tập và Kỹ năng cho trẻ em năm 2026. Nội dung tập trung phát triển năng lực giáo viên trên 4 phương diện: Giáo dục học sinh kỹ năng tương tác an toàn trên không gian mạng; phát hiện sớm dấu hiệu học sinh gặp nguy cơ, sự cố; hỗ trợ ban đầu và xử lý đúng quy trình; phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng liên quan.

Đối tượng sử dụng tài liệu là giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó ưu tiên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo viên tin học, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật; người làm công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học, Tổng phụ trách Đội và Bí thư Đoàn trường. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, báo cáo viên cấp tỉnh cũng có thể sử dụng tài liệu để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại đơn vị.