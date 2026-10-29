Ban hành Sổ tay thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với một số hoạt động của ngân hàng

Sổ tay thanh tra được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa, cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành; kế thừa những nội dung còn phù hợp của Sổ tay thanh tra đã ban hành năm 2022, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các nội dung nghiệp vụ nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn hệ thống Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và những thay đổi trong hoạt động ngân hàng.

Sổ tay thanh tra gồm 7 chương, bao quát các nội dung về mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng; hướng dẫn phương pháp tiến hành thanh tra đối với một số hoạt động của ngân hàng thương mại; kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; lập biên bản ghi nhận kết quả thanh tra, biên bản vi phạm hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và lập báo cáo kết quả thanh tra.

Việc ban hành Sổ tay thanh tra góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD.

Quyết định số 2354 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2026 thay thế Quyết định số 857/QĐ-NHNN ngày 11/5/2022 của Thống đốc NHNN.