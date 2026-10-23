Ban hành Quy trình xác minh tài sản, thu nhập trong Bộ Quốc phòng

Theo đó, Quy trình xác minh tài sản, thu nhập trong Bộ Quốc phòng gồm: Quy trình xác minh tài sản, thu nhập hằng năm theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên theo điểm d, khoản 1, Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng; quy trình xác minh tài sản, thu nhập theo điểm a, b, c, đ khoản 1, Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tiến hành bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Binh chủng Thông tin liên lạc, năm 2025. Ảnh: LA DUY

Quy trình xác minh tài sản, thu nhập hằng năm theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên theo điểm d, khoản 1, Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng gồm 9 bước: Xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm; lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập; ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập; xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập; yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ xác minh tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; kết luận xác minh, gửi và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập; lưu trữ hồ sơ xác minh.

Quy trình xác minh tài sản, thu nhập theo điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng gồm 7 bước: Ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập; xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập; yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ xác minh tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; kết luận xác minh, gửi và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập; lưu trữ hồ sơ xác minh.

Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết quyết định tại đây.