Ban hành quy trình vận hành mới thủy điện Pa Ke

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 195/QĐ-ATMT phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke. Việc cập nhật và ban hành quy trình mới này nhằm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý an toàn đập, hồ chứa, phòng chống thiên tai và tài nguyên nước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực thượng, hạ lưu.

Công trình thủy điện Pa Ke được xây dựng trên dòng sông Chảy, thuộc địa phận các xã Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) và xã Pà Vây Sủ (tỉnh Tuyên Quang). Đây là công trình thủy điện lớn theo các quy định mới về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện. Hồ chứa có cao trình mực nước dâng bình thường ở mức 265,0 m, mực nước chết ở mức 264,0 m, với tổng dung tích toàn bộ hơn 30,98 triệu mét khối và công suất lắp máy thiết kế đạt 26 MW. Theo quy định, thời kỳ mùa lũ của hồ chứa được xác định từ ngày 15/6 đến ngày 31/10 hàng năm, trong khi mùa kiệt kéo dài từ ngày 1/11 đến ngày 14/6 năm sau.

Nhà máy thủy điện Pa Ke.

Theo nội dung quy trình được phê duyệt, công tác quản lý và vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự ưu tiên nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho công trình và dân cư. Cụ thể, trong mùa lũ, nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối, chủ động phòng ngừa với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại đến 500 năm, tuyệt đối không để mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước lũ kiểm tra. Bên cạnh đó, việc vận hành cũng phải bảo đảm hiệu quả cấp nước cho hạ du, duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông và bảo đảm hiệu quả phát điện.

Quy trình cũng quy định chi tiết trách nhiệm phối hợp giữa chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà 9 với các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp tại hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai. Trước khi xả nước qua các cửa van đập tràn hoặc vận hành phát điện có khả năng ảnh hưởng đến vùng hạ du, đơn vị vận hành có trách nhiệm thông báo trước ít nhất 6 giờ đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Nhân dân vùng hạ lưu. Đồng thời, hệ thống còi hiệu, loa phóng thanh và các trạm cảnh báo tự động phải được kích hoạt đầy đủ theo đúng trình tự để người dân chủ động phòng tránh.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát chặt chẽ quá trình điều tiết nước, quy trình mới yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà 9 duy trì nghiêm ngặt chế độ quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn theo thời gian thực. Trong điều kiện thời tiết bình thường, các thông số về lượng mưa, mực nước hồ, lưu lượng đến hồ và lưu lượng xả phải được quan trắc ít nhất 4 lần mỗi ngày. Khi xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới hoặc các hình thế gây mưa lũ lớn, tần suất quan trắc được đẩy lên dày đặc từ 1 giờ một lần cho đến 15 phút một lần tùy theo diễn biến mực nước hồ.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý hồ chứa có trách nhiệm lắp đặt hệ thống camera giám sát, thiết bị quan trắc tự động để truyền tín hiệu hình ảnh và số liệu trực tuyến về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Quản lý tài nguyên nước cùng UBND các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang. Quy trình cũng quy định rõ trách nhiệm kiểm tra tổng thể công trình trước mùa mưa lũ hằng năm, tiến hành kiểm định an toàn đập định kỳ và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh năng lượng và sự ổn định kinh tế - xã hội tại địa bàn vùng giáp ranh hai tỉnh.

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