Ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030

Theo chuẩn mới, chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là đối tượng có thu nhập 3.000.000 đồng/người/tháng trở xuống; khu vực đô thị là 3.500.000 đồng/người/tháng trở xuống; cùng với đó là việc thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn mức sống trung bình khu vực nông thôn là từ 3.000.000-4.500.000 đồng/người/tháng; khu vực đô thị là từ 3.500.000-5.000.000 đồng/người/tháng.

Sau khi cấp có thẩm quyền công nhận, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và của Hà Nội kể từ năm 2027.

Bảo đảm an toàn hàng không tại sân bay nội bài

Công an Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không, hoạt động khai thác, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Từ cuối năm 2022 đến nay, lực lượng công an và an ninh hàng không đã phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hàng trăm nghìn lượt chuyến bay và gần 100 triệu lượt hành khách. Nhiều vụ việc phức tạp về hình sự, ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được khám phá, xử lý triệt để, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ uy hiếp an toàn bay như: Chiếu tia laser, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV, flycam), thả diều; thực trạng “taxi dù” chèo kéo hành khách bên ngoài sân bay...

Thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà vừa ra mắt mô hình thí điểm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người khuyết tật dựa vào gia đình và cộng đồng giai đoạn 2026-2027. Mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe được triển khai với Trung tâm Y tế phường là đơn vị thường trực, phối hợp Bệnh viện Quân y 354, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ... Các đơn vị đã rà soát, quản lý sức khỏe người khuyết tật. Trong đó, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng không có khả năng đi lại sẽ được tổ chức khám tại nhà định kỳ 2 lần/năm và được nhân viên y tế hướng dẫn gia đình về chăm sóc, dinh dưỡng, sử dụng thuốc an toàn, tập luyện, phục hồi chức năng... Các gia đình cũng được khuyến khích phối hợp cán bộ y tế, thực hiện hướng dẫn chăm sóc, thường xuyên theo dõi sức khỏe cho người khuyết tật.