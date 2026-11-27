Theo quy chế, các chi hội được xét tặng giải thưởng phải đáp ứng 11 tiêu chuẩn. Trong đó, tỷ lệ tập hợp hội viên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 70%; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục; có mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có khả năng nhân rộng.

Các chi hội phải triển khai hiệu quả mô hình “Tiết kiệm an sinh”; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; thực hiện công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ hội viên thoát nghèo bền vững, khởi nghiệp, tạo việc làm và phát triển kinh tế.

Quy chế đề cao yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động hội thông qua triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng mô hình “Chi hội số - Gia đình số”, nâng cao năng lực số cho hội viên. Đồng thời 100% cán bộ chi hội, tổ phụ nữ được bình chọn là cán bộ hội cơ sở giỏi. Địa bàn chi hội hoạt động phải có từ 95% hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; không có tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học, bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Hằng năm, thành phố xét tặng giải thưởng cho 10 chi hội phụ nữ, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Tư và 3 giải Năm.