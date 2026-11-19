Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có con dấu riêng. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ký Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ngày 17/11/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo Quy chế, Văn phòng Thường trực hoạt động thường xuyên theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia (Trưởng ban). Lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Văn phòng Thường trực do các bộ, ngành, cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia cử biệt phái, làm việc theo chế độ chuyên trách theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực.

Văn phòng Thường trực có con dấu riêng, là đơn vị dự toán cấp 3, trụ sở làm việc đặt tại Cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Về chức năng, Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo quốc gia và Trưởng ban tổ chức các hoạt động chung, chỉ đạo, điều phối công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, đơn vị này tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề và văn bản chỉ đạo; tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện. Đồng thời, điều hành công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và lực lượng chức năng; yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo về tình hình, kết quả công tác, các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức và việc xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Văn phòng Thường trực cũng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức; kiểm tra công tác tại một số địa bàn trọng điểm. Đơn vị có trách nhiệm tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, chuyên đề và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Ngoài ra, Văn phòng Thường trực theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia; tổng hợp tình hình, đánh giá các vấn đề nổi cộm để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Đơn vị cũng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, rà soát khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Trưởng ban xem xét, chỉ đạo.

Về tổ chức, Văn phòng Thường trực gồm Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên. Trong đó, Chánh Văn phòng là 01 đồng chí lãnh đạo cấp Cục, do Trưởng ban quyết định. Các Phó Chánh Văn phòng và đội ngũ chuyên viên, nhân viên làm việc theo chế độ biệt phái chuyên trách, được cử từ các bộ, ngành, cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định.