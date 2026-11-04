Theo đó, Quyết định số 6272/QĐ-BQP thay thế Quyết định số 3798/QĐ-BQP ngày 16-7-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

Quy chế gồm 6 chương, 25 điều, quy định về tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy chế không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia quy định của Luật Hải quan.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra rà soát thủ tục hành chính nội bộ đối với Văn phòng Tổng cục Chính trị, tháng 4-2026. Ảnh: SƠN BÌNH

Đối tượng áp dụng: Cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; cơ quan nhà nước có liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức, cá nhân được thuê hoặc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán tham gia thực hiện quy trình thu, nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác; tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

Nguyên tắc hoạt động: Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan, cán bộ, nhân viên có thẩm quyền. Quản lý tập trung, thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu đã có để thay thế giấy tờ trong hồ sơ, không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại thông tin đã được kết nối, chia sẻ. Trường hợp không khai thác được hoặc dữ liệu chưa chính xác, cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu bổ sung thông tin, giấy tờ cần thiết. Triển khai ki-ốt thông minh hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến nhưng không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của cơ quan chức năng.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, bảo đảm công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

Không phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan, cán bộ, nhân viên có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.

Quyết định số 6272/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 2-11-2026. Thông tin chi tiết xem File đính kèm tại đây