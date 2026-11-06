Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân

Quy chế áp dụng đối với UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Nội dung kiến nghị, phản ánh được phân loại theo thẩm quyền, lĩnh vực và điều kiện xử lý, bao gồm đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, giao thông, tài chính, giáo dục, y tế, lao động và tổ chức cán bộ.

Theo quy định, trong 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn đủ điều kiện, người xử lý phải đề xuất giao bộ phận chuyên môn xác minh, giải quyết. Đơn không thuộc thẩm quyền được chuyển đến cơ quan có trách nhiệm; đơn không đủ điều kiện được xem xét lưu. Với vụ việc rõ ràng, đủ cơ sở giải quyết ngay, thời hạn xử lý và thông báo kết quả không quá 10 ngày làm việc.

Đối với vụ việc cần xác minh, thời hạn báo cáo, đề xuất giải quyết không quá 20 ngày làm việc, riêng vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn không quá 30 ngày; vụ việc phức tạp chỉ được gia hạn xác minh một lần. Sau khi nhận báo cáo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phải ban hành văn bản giải quyết trong 7 ngày làm việc. Kết quả được gửi đến người kiến nghị và các bên liên quan, đồng thời công khai theo quy định trong 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.