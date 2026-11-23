Giao diện Hệ thống Cổng đăng nhập tập trung (ảnh chụp màn hình).

Cổng thông tin Hệ thống SSO Gateway là trang thông tin điện tử chính thức cung cấp dịch vụ đăng nhập tập trung, giới thiệu hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ người dùng tại địa chỉ “https://myportal.danang.gov.vn”.

SSO Gateway là nền tảng kỹ thuật dùng chung của thành phố, thực hiện xác thực và định danh điện tử người dùng tập trung, cho phép sử dụng một định danh đã được xác thực để truy cập nhiều hệ thống thông tin, ứng dụng khác nhau trên môi trường mạng của thành phố mà không phải đăng nhập lại nhiều lần, bảo đảm thuận tiện, an toàn thông tin và kiểm soát truy cập tập trung.

Hệ thống cung cấp 2 phương thức đăng nhập: người dân sử dụng tài khoản VNeID; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ để truy cập các hệ thống thông tin phục vụ xử lý công việc theo quyền được cấp.

Mỗi người dùng được sử dụng định danh của chính mình theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động truy cập và sử dụng hệ thống.

Mọi hành vi đăng nhập, thao tác nghiệp vụ và phát sinh dữ liệu từ tài khoản của mình đều được hệ thống ghi nhận, lưu vết và sử dụng làm căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xác minh trách nhiệm trong xử lý công vụ và bảo đảm an toàn thông tin.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực, không để lộ tên tài khoản, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập; kịp thời thông báo cho đơn vị quản lý, vận hành khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ, mất an toàn hoặc xâm nhập trái phép.

Theo quy chế, việc sử dụng và vận hành SSO Gateway phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống Quản lý hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm Hệ thống Cổng đăng nhập tập trung hoạt động liên tục 24/7, thông suốt và an toàn.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn và thiết lập kênh hỗ trợ kỹ thuật (Tổng đài, Email, Zalo...) để xử lý sự cố đăng nhập cho người dùng.