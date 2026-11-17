Bộ Y tế yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và các quy định liên quan đến an toàn thông tin.

Tài khoản cá nhân được phân quyền theo vai trò, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khi tham gia hệ thống.

Việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, tuân thủ quy trình và tiến độ, không làm gián đoạn quá trình xử lý, luân chuyển thông tin.

Không được thực hiện các hành vi cung cấp, chia sẻ, sao chép, chuyển giao, tiết lộ dữ liệu, thông tin thuộc phạm vi quản lý khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Nghiêm cấm làm sai lệch thông tin, dữ liệu trong quá trình lưu chuyển từ cơ quan cung cấp dữ liệu đến cơ quan khai thác dữ liệu; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu...

Quy chế nêu trên được áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược, bao gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; các cơ sở kinh doanh dược; các đơn vị cung cấp phần mềm có liên quan đến Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược và tổ chức, cá nhân, đơn vị khác có liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống, cơ sở dữ liệu của Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược.