Theo Quy chế, sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh phải là sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) từ 4 năm tuổi trở lên, được sản xuất trong khu vực địa lý quy định và đáp ứng các tính chất, chất lượng đặc thù theo Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30/7/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân được ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý khi đáp ứng các điều kiện về tư cách pháp lý, nguồn gốc sản phẩm, khu vực địa lý và chất lượng theo quy định. Giấy ghi nhận quyền sử dụng có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký quyết định cấp và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 5 năm.

Thông tin ghi nhận gồm tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân; số lượng cây sâm được ghi nhận; mẫu logo và mã số chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh. Việc ghi nhận quyền sử dụng được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và biên bản kiểm tra, không thay thế trách nhiệm của chủ thể về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Các tổ chức, cá nhân được ghi nhận quyền sử dụng có trách nhiệm bảo đảm nguồn gốc địa lý, duy trì tính chất, chất lượng đặc thù và danh tiếng sản phẩm; thực hiện gắn chỉ dẫn địa lý lên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh và giấy tờ giao dịch. Đồng thời tuân thủ quy trình kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản sâm củ; quy định về sử dụng tem, logo chỉ dẫn địa lý và phối hợp giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Bên cạnh đó, các chủ thể phải thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ để được ghi nhận vào danh sách sử dụng trước khi đưa chỉ dẫn địa lý vào sử dụng; báo cáo tình hình sử dụng hằng năm và kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm đến cơ quan quản lý. Trường hợp phát hiện quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị xâm phạm, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2026 và thay thế Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 của UBND thành phố.