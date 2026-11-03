Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận

Khu vực ven biển Đà Nẵng

Đây là cơ sở pháp lý để quản lý tổng thể cảnh quan, không gian và kiến trúc đô thị, nông thôn; bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa và định hướng phát triển kiến trúc phù hợp với đặc trưng của thành phố. Quy chế áp dụng trên địa giới hành chính 12 phường gồm: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân; 3 xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà và đặc khu Hoàng Sa. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động quy hoạch, kiến trúc tại khu vực này.

Mục tiêu trọng tâm của Quy chế là cụ thể hóa các quy định pháp luật, quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc thành những nguyên tắc quản lý thống nhất. Từ đó, định hướng việc lập quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng; quản lý cấp phép xây dựng, kiến trúc công trình và công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên hiện có; bảo tồn, kế thừa và phát huy kiến trúc truyền thống trong quá trình phát triển. Việc xây dựng bản sắc kiến trúc thành phố được định hướng dựa trên ba đặc trưng cảnh quan tự nhiên Núi – Sông – Biển. Đồng thời khuyến khích tiếp thu có chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các giải pháp công trình xanh, công trình trung hòa phát thải.

Theo Quy chế này, không gian thành phố được tổ chức thành 12 phân khu, mỗi phân khu có đặc điểm tự nhiên, chức năng và định hướng kiến trúc riêng. Điển hình, khu vực sinh thái phía Tây ưu tiên bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hệ sinh thái tự nhiên và nguồn nước; phát triển du lịch sinh thái với mật độ xây dựng thấp. Bán đảo Sơn Trà được xác định là khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, trong đó thiên nhiên là yếu tố chủ đạo, việc đầu tư xây dựng phải bảo đảm cân bằng giữa phát triển với bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và ANQP.

Khu vực ven sông Hàn và bờ Đông được định hướng phát triển các chức năng hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội, tài chính, thương mại, dịch vụ; đồng thời kết nối các không gian công cộng, công viên, quảng trường và hành lang cảnh quan ven sông, ven biển. Khu vực ven vịnh Đà Nẵng hướng đến hình thành không gian đô thị hiện đại, phát triển thương mại, dịch vụ gắn với yêu cầu bảo vệ cảnh quan ven biển. Khu vực cảng biển Liên Chiểu, định hướng kiến trúc phải phù hợp chức năng cảng, logistics và đô thị cảng biển, không che chắn tầm nhìn đến núi Bạch Mã, đèo Hải Vân và vịnh Đà Nẵng.

Đôi bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng

Ngoài ra, Quy chế cũng xác định các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, khu vực phải lập thiết kế đô thị riêng và các tuyến phố, khu vực ưu tiên chỉnh trang. Các công trình, cụm công trình, vật thể kiến trúc có vị trí, quy mô, tầm vóc và ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến cảnh quan thành phố phải tổ chức thi tuyển phương án thiết kế theo quy định.

Việc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.