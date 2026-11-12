Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035

Ngày 12-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2026 - 2035.

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối việc xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiết thực, không trùng lặp và không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành cũng như chính quyền địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công.

Một góc xã Hòa Trí nhìn từ trên cao.

Về phương thức vận hành, Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chương trình công tác hằng năm, họp toàn thể định kỳ hằng quý và họp đột xuất khi cần thiết; trong đó phiên họp quý II và quý IV sẽ kết hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và cả năm.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan Thường trực và Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; bộ phận giúp việc có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác điều phối chung, đồng thời vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của Chương trình.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và tránh chồng chéo, việc cập nhật, khai thác thông tin, số liệu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo sẽ ưu tiên sử dụng trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu của Chương trình và các hệ thống thông tin liên quan. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh cùng UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu cung cấp, không phải lập báo cáo riêng nếu thông tin trên hệ thống đã đáp ứng yêu cầu.

Việc ban hành Quy chế hoạt động góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở tại các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, tạo nền tảng triển khai hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2026 - 2035.