Ban hành Nghị quyết triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu, điều hành giao thông trước ngày 28/9. Ảnh: CP

Theo đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 498/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo nêu: Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án).

Đây là các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần triển khai nhanh để góp phần sớm hiện đại hóa công tác giám sát, điều hành giao thông. Vì vậy, ngày 12/6/2026, Đảng ủy Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU chỉ đạo triển khai một số giải pháp để thực hiện Đề án.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch của Chính phủ để triển khai Nghị quyết 05-NQ/ĐU; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai trình tự, thủ tục báo cáo Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

Để sớm ban hành Kế hoạch của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 28/9/2026.

Trong quá trình thực hiện Đề án, Bộ Công an là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề ra từng nội dung công việc, từng đơn vị chủ trì thực hiện và phân công rõ từng việc do 1 đơn vị chủ trì, có sự phối hợp của các cơ quan có liên quan; từng cơ quan phải chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tính chất cấp bách của Đề án.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án bảo đảm tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật đối với từng dự án đầu tư, bảo đảm chất lượng, kết nối liên thông đồng bộ, an toàn, hiệu quả, không trùng lắp nhiệm vụ; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2026 đến năm 2050, chia làm 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2026 - 2028): Hình thành hệ thống, hoàn thiện nền tảng và đưa vào vận hành đồng bộ bước đầu;

Giai đoạn 2 (2029 - 2030): Mở rộng phạm vi triển khai, nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu;

Giai đoạn 3 (2031 - 2050): Phát triển, hiện đại hoá và hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số.

Đề án đưa ra 7 nhiệm vụ và giải pháp gồm: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông; Phát triển hệ thống giám sát giao thông thông minh phục vụ quản lý, điều hành và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Quản lý, khai thác dữ liệu giao thông; quản trị dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; Bảo đảm tính đồng bộ trong triển khai thực hiện Đề án; Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá.