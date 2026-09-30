Ban hành mới Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Họp phụ huynh tại Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TPHCM). Ảnh: website nhà trường.

Thông tư này thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ. Việc kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ được thực hiện theo Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư này.

Những việc Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Theo Điều lệ, Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện các hành vi sau đây:

Can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc trái quy định của Điều lệ này; cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Sử dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định của pháp luật thông tin, dữ liệu cá nhân, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh và cá nhân có liên quan.

Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng quy định của Điều lệ này; thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường, ở cấp hành chính hoặc tổ chức, đầu mối đại diện cha mẹ học sinh khác ngoài quy định của Điều lệ này.

Thực hiện hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Rõ vai trò phối hợp

Thông tư nêu rõ nội dung phối hợp giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục và vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục phối hợp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh phù hợp với trách nhiệm của mỗi bên, độ tuổi, cấp học, chương trình giáo dục và điều kiện thực tế. Nội dung phối hợp gồm:

Theo dõi, hỗ trợ quá trình học tập, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe và sự phát triển của trẻ mầm non, học sinh; kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp hỗ trợ khi phát sinh khó khăn trong học tập, rèn luyện và phát triển.

Giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân; giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, giá trị gia đình và văn hóa học đường.

Tạo điều kiện để trẻ mầm non, học sinh tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục; phối hợp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và định hướng phân luồng phù hợp với độ tuổi, cấp học.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ mầm non, học sinh.

Hướng dẫn, hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh tham gia môi trường số an toàn, lành mạnh; hình thành kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên môi trường số phù hợp với độ tuổi.

Trao đổi thông tin cần thiết, chính xác, kịp thời liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và sự phát triển của trẻ mầm non, học sinh; phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh có liên quan.

Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia phối hợp với cơ sở giáo dục trong thực hiện các nội dung quy định theo nhiệm vụ, quyền quy định tại Điều lệ; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.

Việc tham gia phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh không làm thay hoặc chuyển giao trách nhiệm của cha mẹ học sinh, cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và các chủ thể có liên quan.

Các hình thức phối hợp cũng được Thông tư quy định rõ. Hình thức phối hợp được lựa chọn và tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung cần phối hợp, điều kiện thực tế và khả năng tiếp cận của cha mẹ học sinh; không làm phát sinh thủ tục, hồ sơ hoặc nghĩa vụ tài chính trái quy định của pháp luật. Đặc biệt, không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để thực hiện việc phối hợp.

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