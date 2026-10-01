Ban hành Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia

Giới thiệu các giải pháp bảo vệ hệ thống, giám sát và ứng phó sự cố trên nền tảng an ninh mạng. Ảnh: Viettel IDC

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Quyết định. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Khung kiến trúc được ban hành nhằm thiết lập quy hoạch tổng thể cấp quốc gia về công nghệ, dữ liệu và quy trình phòng thủ, cụ thể hóa các thành phần an ninh mạng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Đây là thành phần kiến trúc xuyên suốt, bảo vệ cả bốn lớp: hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng và kênh tương tác.

Các thành phần dùng chung gồm: Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia phục vụ giám sát, điều phối và chỉ huy ứng phó sự cố thống nhất; nền tảng phòng vệ mạng quốc gia bảo vệ biên giới số và các hệ thống trọng yếu; hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đầu cuối để bảo vệ thiết bị, người dùng cuối trong các cơ quan, tổ chức; các hệ thống chuyên ngành an ninh mạng thuộc nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia.

Một mục tiêu của Khung kiến trúc là chuyển từ mua sắm trang thiết bị rời rạc sang đầu tư vào năng lực phòng thủ thực chất, tránh lãng phí nguồn lực do sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc không phù hợp. Với các thành phần chưa được cung cấp tập trung, đơn vị, địa phương có thể lựa chọn thuê dịch vụ công nghệ thông tin để bảo đảm an ninh mạng, căn cứ điều kiện, nguồn lực và phù hợp quy định pháp luật.

Khung kiến trúc xác định nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong xử lý nghiệp vụ. Các hệ thống AI phải bảo đảm minh bạch, công bằng, an toàn, có trách nhiệm, không xâm phạm quyền riêng tư và có khả năng giải trình. Văn bản cũng yêu cầu giám sát rủi ro đặc thù đối với trợ lý ảo và AI tạo sinh nhằm tránh rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc áp dụng Khung kiến trúc trên phạm vi toàn quốc, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật về an ninh mạng. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp bảo đảm tính tương thích, liên thông và đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật an ninh mạng của nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham khảo, đối chiếu các định hướng, yêu cầu của Khung kiến trúc, ưu tiên khai thác thành phần an ninh mạng dùng chung đã được cung cấp để hạn chế đầu tư trùng lặp. Các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải chủ động bố trí nguồn lực đầu tư các thành phần an ninh mạng tại chỗ theo yêu cầu tối thiểu tương ứng với cấp độ hệ thống, đồng thời phối hợp Bộ Công an trong kết nối, giám sát và ứng phó sự cố.

Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn sử dụng kết quả nhóm chỉ số an ninh mạng làm một trong các nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức.