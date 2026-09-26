Để triển khai thi hành Luật Dầu khí kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí.

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Theo kế hoạch, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định của Luật Dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công...

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí (thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 1-7-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí và các sửa đổi, bổ sung).

Thời hạn trình: Tháng 12-2026. Phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11-2-2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP). Thời hạn trình: Quý I-2027.