Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí

Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Luật được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan, các cam kết quốc tế và thông lệ của ngành dầu khí.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới

Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ ban hành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến những nội dung mới của Luật Dầu khí đến các cơ quan quản lý, địa phương, nhà thầu dầu khí cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đẩy nhanh các văn bản hướng dẫn, sẵn sàng thi hành Luật Dầu khí 2026 (Ảnh: Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng)

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Dầu khí. Các tài liệu này sẽ được phối hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.

Bên cạnh đó, các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí sẽ được tổ chức cho cán bộ, công chức tại các bộ, ngành, địa phương và những cơ quan, tổ chức, nhà thầu dầu khí có liên quan. Trọng tâm là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Công tác truyền thông cũng được triển khai theo nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung về những điểm mới của luật sẽ được phổ biến thông qua các chương trình, chuyên mục, bản tin, báo in và báo điện tử ở Trung ương và địa phương, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng khả năng tiếp cận.

Các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và tập huấn được thực hiện từ quý IV/2026 và trong năm 2027.

Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý khi Luật Dầu khí có hiệu lực.

Bộ Công Thương cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, có trách nhiệm rà soát và lập danh mục các văn bản liên quan đến những quy định của Luật thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành mới các văn bản cần thiết. Nhiệm vụ này được thực hiện trong quý IV/2026.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí. Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan. Thời hạn trình Chính phủ là tháng 12/2026.

Bộ Công Thương cũng chủ trì xây dựng nghị định mới về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, PETROVIETNAM và các cơ quan liên quan. Nghị định này dự kiến thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP. Thời hạn trình Chính phủ là quý I/2027.

Sau khi Luật có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện luật cũng như các văn bản hướng dẫn. Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên hướng dẫn việc áp dụng Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn trên cơ sở kiến nghị của nhà thầu dầu khí, tổ chức, cá nhân; đồng thời tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó là việc rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa và pháp điển các quy định pháp luật liên quan. Đây là những nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên từ năm 2027 và trong các năm tiếp theo.

Bộ Công Thương có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thực hiện kế hoạch. Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được các bộ, ngành và địa phương tổng hợp, phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.