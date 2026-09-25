Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 được Quốc hội Khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027 (gọi là Luật Dầu khí).

Luật Dầu khí đã thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện pháp luật theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đăng cho nhà thầu dầu khí (nhà đầu tư), các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động dầu khí; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 được Quốc hội Khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí

Để triển khai thi hành Luật Dầu khí kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí (Kế hoạch) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Dầu khí, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Dầu khí trên phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, các nhà thầu dầu khí có liên quan, đặc biệt là các đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truyền thông, phổ biến; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin, báo in, báo điện tử trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên: quý IV năm 2026 và năm 2027.

Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Luật Dầu khí

Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định của Luật Dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công.

Đồng thời, căn cứ kết quả rà soát chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí (thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Dầu khí và các sửa đổi, bổ sung). Thời hạn trình: tháng 12/2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP). Thời hạn trình: quý I năm 2027.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan giám sát, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật Dầu khí và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian thực hiện: năm 2027 và các năm tiếp theo.

Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung khác để tổ chức thi hành Luật Dầu khí. Nội dung gồm, hướng dẫn áp dụng luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí trên cơ sở đề nghị của cơ quan, kiến nghị của nhà thầu dầu khí, tổ chức, cá nhân. Tổ chức tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, nhà thầu dầu khí, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành Luật Dầu khí và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Thời gian thực hiện: thường xuyên (năm 2027 và các năm tiếp theo).

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.