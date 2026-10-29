Ban hành Kế hoạch thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thực thi đầy đủ, nghiêm minh và tránh lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Pháp lệnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về Pháp lệnh, trách nhiệm triển khai thi hành Pháp lệnh.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ảnh: baochinhphu.vn

Kế hoạch đưa ra 3 nội dung nhiệm vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai như sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ưu đãi người có công với cách mạng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo; xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh, Kế hoạch yêu cầu: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn; thủ tục, hồ sơ công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ; bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thi hành Pháp lệnh đối với các đối tượng chịu sự tác động.

Hội nghị do Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các bộ, ngành khác và UBND các tỉnh, thành phố có thể tổ chức hội nghị riêng hoặc lồng ghép vào các hội nghị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt về Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên: Ngay sau khi các văn bản quy định chi tiết Pháp lệnh và văn bản quy định về thủ tục, hồ sơ công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi được ban hành.

Các bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của mình, tập trung xác định các quy định còn trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 và các quy định pháp luật có liên quan; xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Quý IV-2026 và thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu hoặc phát sinh văn bản, chính sách mới.