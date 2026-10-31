Ban hành kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương

Kế hoạch nêu rõ quan điểm: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của ngành Công Thương; tập trung giải quyết các bài toán lớn của công nghiệp, năng lượng và thương mại, tạo đóng góp đo lường được đối với tăng trưởng; lấy con người làm trung tâm phục vụ, gắn với xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, an toàn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành Công Thương

Việc lựa chọn mục tiêu và danh mục nhiệm vụ phải tuân theo chuỗi logic: Mục tiêu phát triển ngành - bài toán lớn - nhu cầu công nghệ - công nghệ chiến lược/công nghệ ưu tiên - sản phẩm, mô hình hoặc dịch vụ - địa chỉ ứng dụng và thị trường. Các mục tiêu vĩ mô của ngành là chỉ tiêu tham chiếu để đánh giá tác động, không quy kết toàn bộ kết quả thực hiện các mục tiêu này cho riêng Kế hoạch.

Doanh nghiệp là trung tâm, đồng thời là chủ thể xác định nhu cầu, cùng đầu tư, tiếp nhận và thương mại hóa kết quả. Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo, đặt hàng, hỗ trợ hạ tầng và chia sẻ rủi ro hợp lý; viện, trường là chủ thể nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức.

Tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm cho công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và các công nghệ tạo chuyển biến nhanh về năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tránh dàn trải, trùng lặp và đầu tư khép kín theo từng đơn vị; triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ.

Tổ chức hoạt động theo chuỗi từ bài toán - công nghệ - sản phẩm - tiêu chuẩn - sở hữu trí tuệ - thị trường; lấy mức độ làm chủ công nghệ, khả năng ứng dụng, thương mại hóa, nhân rộng và tác động thực tiễn làm thước đo chủ yếu.

Kết hợp năng lực nội sinh với tiếp thu tri thức toàn cầu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng cùng nghiên cứu, cùng phát triển, chuyển giao thực chất và gắn với đào tạo nhân lực, nội địa hóa, tiêu chuẩn hóa và mở rộng thị trường.

Quản trị Kế hoạch dựa trên dữ liệu và trách nhiệm giải trình; áp dụng bộ chỉ tiêu đầu vào - đầu ra - kết quả - tác động, quản lý theo vòng đời, cổng quyết định tiếp tục/dừng và đánh giá độc lập đối với chương trình, nhiệm vụ quan trọng.

Mục tiêu đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển ngành Công Thương, hướng tới việc thực hiện ba trụ cột phát triển ngành: Một là, nâng cấp nền sản xuất và chuỗi giá trị công nghiệp.

Hai là, bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chuyển dịch xanh.

Ba là, hiện đại hóa thương mại, logistics và quản trị chuỗi cung ứng trên nền tảng số; nâng cao rõ rệt năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ, phát triển và thương mại hóa công nghệ; thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản xuất thông minh và chuyển đổi xanh; hình thành các chuỗi công nghệ - sản phẩm - thị trường đối với một số sản phẩm công nghệ chiến lược; phát triển đồng bộ nhân lực, hạ tầng, dữ liệu, tiêu chuẩn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Cụ thể đến năm 2030, cung cấp đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Đóng góp quan trọng trong quá trình tham mưu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và hệ thống TCVN, QCVN của ngành Công Thương.

Đóng góp vào tăng trưởng và năng suất: Góp phần duy trì tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp bình quân 7,5%/năm; nâng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng công nghiệp lên khoảng 55%; hỗ trợ nâng tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng và năng lực xuất khẩu của ngành.

Tổ chức danh mục nhiệm vụ thống nhất theo ba bài toán lớn và 22 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược được giao Bộ Công Thương tại Quyết định số 808/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg; các sản phẩm được lựa chọn triển khai có lộ trình công nghệ, doanh nghiệp dẫn dắt hoặc địa chỉ tiếp nhận, yêu cầu tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ, dữ liệu và kế hoạch nguồn lực; hình thành một số nguyên mẫu, dây chuyền thử nghiệm quy mô pilot/bán công nghiệp và mô hình trình diễn có khả năng mở rộng quy mô, chuyển giao và thương mại hóa.

Xem chi tiết tại đây.

Mục tiêu đến năm 2030, các nhiệm vụ chủ yếu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và có kết quả được ứng dụng hoặc có địa chỉ tiếp nhận; tối thiểu 50% kết quả có khả năng chuyển giao; tối thiểu 30% kết quả được chuyển giao hoặc thương mại hóa; tối thiểu 20% kết quả nghiên cứu phù hợp được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.