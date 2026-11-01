Ban hành Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh đến 2030

Khám tổng quát cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3373/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh đến 2030.

Quyết định nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh; giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Mục tiêu Phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến năm 2030.

Quyết định đặt mục tiêu đến năm 2030, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 40/100.000 trẻ đẻ sống, riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 60/100.000 trẻ đẻ sống; khống chế tỷ lệ mổ lấy thai dưới 40%.

Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 4 lần đạt từ 90% trở lên, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tối thiểu 85%. Tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế đạt trên 98%, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tối thiểu 95%.

Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại nhà trong tuần đầu sau sinh đạt tối thiểu 75%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tối thiểu 60%. Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại nhà trong vòng 42 ngày sau sinh đạt tối thiểu 85%, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tối thiểu 80%.

Đối với sức khỏe trẻ sơ sinh, Bộ Y tế đặt mục tiêu giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 8‰, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 12‰; khống chế tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh não thiếu ôxy - thiếu máu cục bộ (HIE - Hypoxic-Ischemic Encephalopathy) do ngạt sơ sinh dưới 1,5‰. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (dưới 2.500g) được kiểm soát dưới 5%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 7,5%.

Tỷ lệ trẻ sơ sinh được thực hiện quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC) theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu đạt tối thiểu 90%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 80%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sử dụng vitamin K1 đạt tối thiểu 98%, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 90%.

Để thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến năm 2030, Bộ Y tế xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới tư duy quản lý, tăng cường năng lực chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới cơ chế tài chính y tế. Trong đó, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ phát triển chuyên ngành sản phụ khoa và sơ sinh; rà soát, bổ sung các quy định về danh mục kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành…/.