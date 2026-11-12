Ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết nguyên đán

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký Quyết định số 186 ngày 12/11/2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, triển khai từ ngày 12/11/2026 đến ngày 28/2/2027.

Theo Kế hoạch, các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa và trên không gian mạng.

Đợt cao điểm tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm...), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, đường cát, bánh mứt kẹo, gia súc, gia cầm, phân bón...).

Các lực lượng chủ động nắm tình hình, nhận diện vấn đề nổi cộm, phương thức, thủ đoạn mới; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để đấu tranh, đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao dịp cuối năm và Tết tại các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển, cơ sở logistics, khu công nghiệp, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, và giám sát hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, mạng xã hội.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra. Các lực lượng chức năng được tập huấn nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm; chấn chỉnh, xử lý tình trạng "cắt khúc" hoặc "vo tròn" vụ việc để xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền pháp luật tới người dân, chú trọng các tỉnh biên giới, vùng núi xa xôi, hải đảo, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, để người dân không tham gia, tiếp tay cho đối tượng vi phạm và tích cực tố giác tội phạm.

Tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; phân tích rủi ro, xác định nhóm mặt hàng trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, hành lý của hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh; đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giá, trốn thuế, rửa tiền, tập trung vào hàng cấm, hàng hóa có giá trị cao, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam và các đối tượng trọng điểm.

Lực lượng Thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế; chống gian lận, trốn thuế đối với các lĩnh vực rủi ro cao như sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế, chuyển giá, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; phối hợp rà soát, xử lý tình trạng thành lập doanh nghiệp "ma" để vi phạm pháp luật.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa; phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, chủ sở hữu nhãn hiệu, hiệp hội ngành nghề, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới, website, ứng dụng mạng xã hội để phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng thương mại điện tử kinh doanh trái phép.

Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, cửa khẩu, đường mòn lối mở, khu vực biên giới, đường sông, cảng biển, vùng biển; triệt phá các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, không để hình thành tụ điểm, kho bãi tập kết hàng xuất lậu, nhập lậu ở khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Các cơ quan tố tụng trong Quân đội nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển mở rộng hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng nước láng giềng trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến hai bên biên giới và trên biển.

Xét xử nghiêm các vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Bộ Công an chỉ đạo Công an các cấp chủ động nắm tình hình, điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, bóc gỡ đường dây, tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng gian lận xuất xứ, hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết.

Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm để răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có).

Các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát, phát hiện hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển sách lậu, văn hóa phẩm độc hại; kiểm tra các sản phẩm hàng hóa phục vụ dịp Tết, kịp thời xử lý trường hợp không bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống, và kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không.

Cung cấp đủ hàng hóa tiêu dùng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền dịp trước, trong và sau Tết; kịp thời đưa tin về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phản ánh các biểu hiện tiêu cực, tiếp tay, bảo kê; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cho nhân dân dịp Tết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, vi phạm về niêm yết giá; không để phát sinh kho, bãi, điểm trung chuyển hàng lậu, hàng giả và các hoạt động lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Thu Thảo