Ban hành giá trị giới hạn tiếp xúc với 80 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 80 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Quy chuẩn có mã Ký hiệu: QCVN 31 :2026/BYT.

Bộ Y tế nêu rõ các Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư mới này có hiệu lực - ngày 9/4/2027.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 80 yếu tố hóa học tại nơi làm việc bao gồm: Xenluloza (bụi tổng số), Xenluloza (bụi hô hấp), Xyanua, Xyanogen, Xyclohexan, Xyclohexanol, 1,4 - Đioxan, Enđosunfan, EPN;

Etanolamin, Etyl-amin, Ete etyl, Etyl mercaptan, Etylenđibromua, Etylen glycol (hơi), Etylen glycol (son khí, hạt, mù sương), Etylen glycol đinitrat, Etylen oxit, Fufural, Fufuryl alcol;

Hắc ín than đá (hơi), Halothan, Heptaclo, Heptan (tất cả các đồng phân), Hyđrazin (và hyđrazine hyđrate, hyđrazine sunfate), Hyđro florua, Hyđroxyt kiềm, Hydroquinon, Iot, Isopropyl glyxidyl ete;

Kali cyanua, Kẽm Clorua, Kẽm stearat (bụi tổng số), Kẽm stearat (bụi hô hấp), Khói hàn, Long não, Sunfua tetraflorua, Magie oxit, Malathion, Metyl acrylat, Metyl mercaptan,

Metyl meta crylat, Muội than, Naphtalen, Natri bisulfit, Natri cyanua, Natri nitrua, Niken và các dạng hợp chất (hoà tan), Niken cacbonyl, Nitro etan, Nitro metan, 1- Nitropropan, 2 -Nitropropan, Nitroglyxerin, Ozon;

Paraquat, Parathion, Phenyl hyđrazin, Phorat, Phosgen, Phosphin, Phospho (trắng, vàng), Phospho triclorua, Pyriđin, Resorcinol, Rượu alylic, Rượu propylic, Rượu propargyl, Sáp parafin (khói), Sắt (III) oxit (bụi, khói), Styren;

Tetracloetylen, Tetranitrometan, Thiếc (hữu cơ), Thiếc (vô cơ), Thiếc oxit, Thiram, Thuỷ ngân và hợp chất thuỷ ngân vô cơ, Titan đioxit (bụi hô hấp), Toluen điisoxyanat.

Bộ Y tế nêu rõ, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) để nghiên cứu giải quyết.