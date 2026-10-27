Ban hành giá tối đa dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới

Đáng chú ý, mức giá tối đa kiểm định ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe là 281.800 đồng/xe đối với xe thông thường và 272.700 đồng/xe đối với xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới.

Ô tô chở người từ 9 - 23 chỗ, mức giá tối đa lần lượt là 336.400 đồng/xe và 327.300 đồng/xe đối với xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Xe chở người từ 24 - 39 chỗ có mức giá tương ứng 363.600 đồng và 354.500 đồng/xe.

Với ô tô chở người trên 39 chỗ, mức giá tối đa là 400.000 đồng/xe đối với xe thông thường và 390.900 đồng/xe đối với xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Nhóm xe tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng, xe đầu kéo và xe kéo rơ moóc có từ 5 trục trở lên, mức giá tối đa là 518.200 đồng/xe.

Riêng nhóm xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường áp dụng mức 490.900 đồng/xe.

Quyết định cũng quy định mức giá tối đa 54.500 đồng/xe đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu. Phí cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định là 27.300 đồng/xe.

Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm thực hiện thu giá dịch vụ theo đúng quy định.

Việc ban hành biểu giá tối đa nhằm thiết lập căn cứ quản lý giá dịch vụ kiểm định, bảo đảm các cơ sở đăng kiểm thực hiện thu đúng mức quy định.