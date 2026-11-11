Ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính, ngân sách và chứng khoán

Quyết định số 2165/QĐ-TTg quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa.

Ngày 10/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính.

Theo Quyết định, danh mục được phân thành hai cấp độ: Tối mật và Mật, bao gồm các nhóm thông tin về tài chính, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược, hải quan, kho bạc nhà nước, đầu tư công và thị trường chứng khoán.

Quy định cụ thể các thông tin thuộc độ Tối mật

Đối với độ Tối mật, danh mục bao gồm tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh và số liệu chi tiết về chính sách tài chính, ngân sách nhà nước trình các cơ quan lãnh đạo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin về kế hoạch dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; dự toán, quyết toán ngân sách dành cho hoạt động dự trữ và số liệu về số lượng, giá trị từng loại hàng dự trữ thuộc phạm vi quy định cũng được xếp vào độ Tối mật.

Trong lĩnh vực hải quan, các quyết định, hồ sơ, báo cáo và kế hoạch liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ hoạt động nghiệp vụ được đưa vào danh mục này.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành cũng thuộc độ Tối mật.

Bảo vệ thông tin tài chính và giải pháp ổn định thị trường chứng khoán

Đối với độ Mật, Quyết định quy định nhiều nhóm thông tin về tài chính, ngân sách, trong đó có phương án xây dựng chính sách tài chính trước khi trình Quốc hội thông qua; số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong các phương án tài chính, ngân sách; phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương.

Một số thông tin về hoạt động kho bạc và tài chính ngân hàng cũng thuộc danh mục, như phương án tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách trung ương, phương án phát hành trực tiếp tín phiếu Kho bạc Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước và các thông tin liên quan đến bảo đảm an toàn kho tiền.

Trong lĩnh vực hải quan, danh mục độ Mật bao gồm tài liệu nghiệp vụ điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm thuộc phạm vi được quy định; hồ sơ sưu tra, trinh sát, đấu tranh chuyên án và các tài liệu liên quan đến phòng, chống buôn lậu.

Đáng chú ý, Quyết định xác định thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; giải pháp ổn định thị trường chứng khoán trong trường hợp có biến động lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Quy định này xác định phạm vi bảo vệ đối với những thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, không đồng nghĩa với việc mọi thông tin về thị trường chứng khoán đều thuộc bí mật nhà nước.

Quyết định số 2165/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/11/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê và Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.