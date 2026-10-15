Quyết định 1978/QĐ-TTg quy định những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội. Ảnh minh họa: VGP.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 13/10/2026 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Nội dung đáng chú ý của Quyết định 1978/QĐ-TTg là quy định những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong đó, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

1. Phương án trưng cầu ý dân có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trước thời điểm Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.

2. Phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp có tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước nảy sinh trong công tác bầu cử.

3. Thông tin, tài liệu phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc:

a) Bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội;

b) Tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can;

c) Đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang.

4. Thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước láng giềng, các đối tác lớn, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, các tổ chức quốc tế có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Thông tin, tài liệu về giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân.

Quyết định cũng quy định rõ các Bí mật nhà nước độ Mật và có hiệu lực từ ngày ký ban hành (13/10/2026) và thay thế Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.