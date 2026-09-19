Ban hành Chương trình hành động xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất trong giáo dục

Học sinh, giáo viên trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh: ANH HOÀNG)

Ngày 19/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục được ban hành đã cụ thể hóa các định hướng lớn thành những nhiệm vụ cụ thể, có chủ thể thực hiện, có sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Đây cũng phù hợp với chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất”.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể, trước mắt trong năm học 2026-2027 và xác định lộ trình lâu dài đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Cụ thể, đến hết năm học này, 100% cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và yêu cầu về trung thực, liêm chính, trách nhiệm đến cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người học; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đổi mới quản trị theo hướng coi trọng chất lượng và kết quả; không giao cho nhà giáo nhiệm vụ hành chính, công việc ngoài chuyên môn không đúng chức năng, nhiệm vụ; 100% sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục không sử dụng đơn thuần điểm số, kết quả các kỳ thi, cuộc thi, hội thi để đánh giá, xếp hạng cơ sở giáo dục,…

Đến năm 2030, các tiêu chí về liêm chính, trung thực, trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa và áp dụng thực chất trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng; 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”,...

Định hướng đến năm 2035 là hình thành văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất trở thành giá trị cốt lõi được xã hội công nhận, tin tưởng; qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập, văn bằng và chứng chỉ của hệ thống giáo dục Việt Nam,...

Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục, mời xem đầy đủ tại đây.