Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3026/QĐ-BGDĐT Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Sản xuất và chế biến trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Sản xuất và chế biến

Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Sản xuất và chế biến trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ là những yêu cầu chung tối thiểu áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo của các ngành trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo quy định hiện hành để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề nghiệp, tư duy đổi mới và đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Chuẩn chương trình đào tạo bao gồm các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào, khối lượng học tập tối thiểu, cấu trúc, nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, các điều kiện thực hiện chương trình để bảo đảm chất lượng đào tạo.

Mục đích ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Sản xuất và chế biến trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bảo đảm tính thống nhất đa dạng, tính liên thông, phát huy năng lực của các cơ sở đào tạo, góp phần thống nhất định hướng đào tạo, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Danh mục các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sản xuất và chế biến

Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học lĩnh vực Sản xuất và chế biến theo quy định hiện hành, gồm:

TOÀN VĂN: Quyết định 3026/QĐ-BGDĐT Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Sản xuất và chế biến trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ