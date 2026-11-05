Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên

Dự thi năng khiếu tuyển sinh vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Đào tạo giáo viên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ban hành Chuẩn nhằm cụ thể hóa yêu cầu chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 500/TB-VPCP ngày 25/9/2026. Đây là một bước triển khai định hướng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời gắn đào tạo giáo viên với yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học là những yêu cầu cốt lõi, tối thiểu và mang tính đặc thù, áp dụng chung đối với tất cả các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (Bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam), bao gồm các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; thực hành, thực tập sư phạm; đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ; cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu; phát triển chương trình đào tạo và cải tiến chất lượng.

Mục đích của chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học nhằm phát huy năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên; bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng, tính liên thông và hội nhập quốc tế của tất cả các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học tại Việt Nam; tiến tới xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm.

Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học là căn cứ để các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo của các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên (Mã số 1402) theo Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28/8/2026 quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Chuẩn này cũng là cơ sở để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo của những ngành thí điểm thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, liên ngành/xuyên ngành, ngành chính, ngành phụ, song ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Danh mục các mã ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên như sau:

Danh mục các mã ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên được cập nhật theo Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng, rà soát, phát triển, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo phù hợp sứ mạng của cơ sở đào tạo, đặc thù của ngành đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng; đối sánh, tham chiếu chương trình đào tạo.