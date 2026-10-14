Ban hành Chỉ số bảo đảm an ninh mạng với 29 tiêu chí thành phần

Theo quyết định, Chỉ số bảo đảm an ninh mạng gồm 3 nhóm với 29 tiêu chí thành phần, nhằm đánh giá mức độ bảo đảm an ninh mạng của các hệ thống thông tin và cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành hệ thống. Trong đó, nhóm tiêu chí đánh giá chung gồm 2 tiêu chí, áp dụng đối với tất cả hệ thống thông tin, tập trung vào việc đáp ứng hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ.

Nhóm tiêu chí đánh giá đặc thù gồm 18 tiêu chí, áp dụng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Nội dung đánh giá tập trung vào quản lý rủi ro, tài sản phần cứng và phần mềm, kiểm soát quyền truy cập, xử lý lỗ hổng bảo mật, phòng chống phần mềm độc hại, sao lưu dữ liệu, giám sát an ninh mạng và ứng phó sự cố.

Nhóm tiêu chí phục vụ chỉ đạo, điều hành gồm 9 tiêu chí, phản ánh hiệu quả xử lý rủi ro, số lượng sự cố nghiêm trọng, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và thiệt hại tài chính do sự cố an ninh mạng gây ra. Nhóm này không được sử dụng để tính điểm Chỉ số.

Giai đoạn 2027 - 2028, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh tổ chức đánh giá thí điểm theo hướng dẫn của cơ quan thường trực. Việc sơ kết dự kiến thực hiện trong quý II/2028. Kết quả thử nghiệm chỉ phục vụ hoàn thiện phương pháp đánh giá, không sử dụng làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hoặc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2029, trên cơ sở quyết định áp dụng chính thức, kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố, xếp hạng định kỳ trước tháng 5 hằng năm. Việc triển khai Chỉ số được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa công tác đánh giá, nâng cao trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố an ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương trong quá trình chuyển đổi số.