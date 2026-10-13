Ban hành chỉ số bảo đảm an ninh mạng gồm 29 tiêu chí

Giai đoạn 2027-2028 triển khai thử nghiệm, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh Chỉ số gồm 3 nhóm tiêu chí với 29 tiêu chí thành phần.

Nhóm I - Nhóm tiêu chí đánh giá chung gồm 2 tiêu chí: 1- Đáp ứng hồ sơ đề xuất cấp độ; 2- Đáp ứng phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ.

Nhóm II - Nhóm tiêu chí đánh giá đặc thù gồm 18 tiêu chí: 1- Quản lý rủi ro an ninh mạng; 2- Quản lý tài sản phần cứng; 3- Quản lý tài sản phần mềm; 4- Quản lý tài sản thông tin; 5- Cấu hình an toàn cho phần cứng và phần mềm; 6- Quản lý tài khoản và quyền truy cập tài khoản của người dùng; 7- Quản lý lỗ hổng bảo mật; 8- Quản lý nhật ký an ninh mạng; 9- Bảo vệ cho trình duyệt web, dịch vụ thư điện tử; 10- Phòng, chống phần mềm độc hại; 11- Sao lưu và khôi phục dữ liệu; 12- Quản lý hạ tầng mạng; 13- Giám sát phòng thủ an ninh mạng; 14- Nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng; 15- Quản lý nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ; 16- Phát triển ứng dụng an toàn; 17- Quản trị ứng phó sự cố an ninh mạng; 18- Quản lý kiểm tra an ninh mạng.

Nhóm III - Nhóm tiêu chí phục vụ chỉ đạo, điều hành gồm 9 tiêu chí: 1- Tỷ lệ biện pháp xử lý rủi ro được thực hiện đúng hạn theo kế hoạch; 2- Tỷ lệ sự cố an ninh mạng được kiểm soát và xử lý kịp thời trên tổng số lượng sự cố an ninh mạng; 3- Số lượng sự cố an ninh mạng nghiêm trọng xảy ra; 4- Số bản ghi dữ liệu cá nhân của công dân bị lộ lọt; 5- Số Gigabyte dữ liệu bị lộ lọt; 6- Số Gigabyte dữ liệu bị mất, mã hoá; 7- Số vụ lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng do sự cố an ninh mạng gây ra; 8- Số đầu tài liệu bí mật nhà nước bị đăng tải, truyền đưa trên không gian mạng do sự cố an ninh mạng gây ra; 9- Thiệt hại tài chính do các sự cố an ninh mạng gây ra trên tổng ngân sách chi cho công tác bảo đảm an ninh mạng.

Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng/ Ảnh minh họa/VĂN SỸ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an là cơ quan thường trực theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả đánh giá Chỉ số hằng năm; chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất điều chỉnh Chỉ số; sơ kết, tổng kết việc triển khai thử nghiệm.

Các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức đánh giá đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, bao gồm hệ thống thông tin của các đơn vị trực thuộc; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu, đảm bảo cập nhật thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác và báo cáo về cơ quan thường trực để tổng hợp, đánh giá theo thời hạn do cơ quan thường trực hướng dẫn.