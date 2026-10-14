Ban hành Chỉ số bảo đảm an ninh mạng

Các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ dịch vụ công luôn đòi hỏi yêu cầu bảo đảm an ninh mạng nghiêm ngặt (Trong ảnh: Người dân xã Giao Phúc thực hiện các thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã)

Theo Quyết định, cấu trúc tổng thể của Chỉ số bảo đảm an ninh mạng được thiết kế gồm 3 nhóm tiêu chí phục vụ các mục tiêu quản trị và đo lường cụ thể:

Nhóm I - Nhóm tiêu chí đánh giá chung (áp dụng đối với mọi hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống thông tin) gồm 2 tiêu chí thành phần: 1- Đáp ứng hồ sơ đề xuất cấp độ; 2- Đáp ứng phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ.

Nhóm II - Nhóm tiêu chí đánh giá đặc thù (áp dụng đối vói hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, chủ quản hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên) gồm 18 tiêu chí thành phần: 1- Quản lý rủi ro an ninh mạng; 2- Quản lý tài sản phần cứng; 3- Quản lý tài sản phần mềm; 4- Quản lý tài sản thông tin; 5- Cấu hình an toàn cho phần cứng và phần mềm; 6- Quản lý tài khoản và quyền truy cập tài khoản của người dùng; 7- Quản lý lỗ hổng bảo mật; 8- Quản lý nhật ký an ninh mạng; 9- Bảo vệ cho trình duyệt web, dịch vụ thư điện tử; 10- Phòng chống phần mềm độc hại; 11- Sao lưu và khôi phục dữ liệu; 12- Quản lý hạ tầng mạng; 13- Giám sát phòng thủ an ninh mạng; 14- Nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng; 15- Quản lý nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ; 16- Phát triển ứng dụng an toàn; 17- Quản trị ứng phó sự cố an ninh mạng; 18- Quản lý kiểm tra an ninh mạng.

Nhóm III - Nhóm tiêu chí phục vụ chỉ đạo, điều hành (áp dụng đối với mọi hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống thông tin) gồm 9 tiêu chí thành phần: 1- Tỷ lệ biện pháp xử lý rủi ro được thực hiện đúng hạn theo kế hoạch (%); 2- Tỷ lệ sự cố an ninh mạng được kiểm soát và xử lý kịp thời trên tổng số lượng sự cố an ninh mạng (%); 3- Số lượng sự cố an ninh mạng nghiêm trọng xảy ra (số vụ); 4- Số bản ghi dữ liệu cá nhân của công dân bị lộ lọt (số bản ghi); 5- Số Gigabyte dữ liệu bị lộ lọt (GB); 6- Số Gigabyte dữ liệu bị mất, mã hoá (GB); 7- Số vụ lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng do sự cố an ninh mạng gây ra (vụ); 8- Số đầu tài liệu bí mật nhà nước bị đăng tải, truyền đưa trên không gian mạng do sự cố an ninh mạng gây ra (tài liệu); 9- Thiệt hại tài chính do các sự cố an ninh mạng gây ra trên tổng ngân sách chi cho công tác bảo đảm an ninh mạng (%).

Nội dung chi tiết, nguyên tắc, cấu trúc chỉ số, quy trình tính toán và thang đánh giá được thực hiện dựa trên 07 Phụ lục kèm theo Quyết định. Trong quá trình áp dụng, hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin đã được phê duyệt trước ngày 12/10/2026 tiếp tục được sử dụng làm căn cứ đánh giá cho đến khi có sự điều chỉnh, phê duyệt lại.

Quyết định cũng quy định rõ lộ trình triển khai gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 2027 - 2028 (Triển khai thử nghiệm): Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá thí điểm. Các cơ quan, tổ chức khác có nhu cầu có thể tham khảo, tự tổ chức đánh giá. Việc sơ kết giai đoạn thử nghiệm sẽ tiến hành trong Quý II/2028. Đáng chú ý, kết quả đánh giá giai đoạn này chỉ dùng làm cơ sở thực tiễn để rà soát, hoàn thiện Chỉ số, không dùng để xét thi đua, khen thưởng hay đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương.

Giai đoạn từ năm 2029 trở đi (Áp dụng chính thức): Trên cơ sở kết quả sơ kết, cơ quan thường trực sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành áp dụng chính thức cho giai đoạn 2029 2030 và các năm tiếp theo. Kết quả đánh giá chính thức sẽ được tổng hợp báo cáo Thủ tướng và công bố, xếp hạng định kỳ trước tháng 5 hằng năm (gồm điểm số và mức xếp loại). Kết quả này là căn cứ quan trọng cho quản lý nhà nước, hoạch định chính sách quốc gia và có thể dùng làm thông tin tham khảo trong đánh giá cán bộ, công chức. Đồng thời, công tác quản lý kết quả phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và đánh giá kết quả hằng năm; chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và các địa phương đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí. Bộ Công an cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá tự động và hệ thống thông tin phục vụ việc chấm điểm, thống kê.

Tại các địa phương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó Công an tỉnh, thành phố đóng vai trò là đầu mối tham mưu tổ chức triển khai, phối hợp theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá theo đúng quy định.