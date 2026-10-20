Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026 - 2035

Theo chỉ tiêu 19 thuộc Tiêu chí 5 của Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 3138/QĐ-BYT, từ năm 2027, nếu tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, dưới 80% thì xã không đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong kỳ đánh giá...

Bộ Y tế nêu rõ, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035, áp dụng cho các xã, phường, đặc khu được áp dụng để đánh giá các hoạt động y tế của toàn xã, không chỉ đánh giá hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Mục đích chính của Bộ tiêu chí là tạo ra các tiêu chí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế ở từng vùng, miền. Các tiêu chí đánh giá dựa theo các quy định hiện hành. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.