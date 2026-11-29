Đánh giá nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh tại Lâm Đồng theo bộ tiêu chí mới, làm cơ sở định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững

Bộ tiêu chí áp dụng đối với các vùng sản xuất trồng trọt thuộc nhiều nhóm ngành hàng, gồm sản xuất giống cây trồng, rau, hoa, cây hàng năm khác, cà phê, hồ tiêu, cây công nghiệp khác, sầu riêng, thanh long và các loại cây ăn quả khác.

Thay vì chỉ căn cứ vào việc có hay không có thiết bị hiện đại, bộ tiêu chí đánh giá toàn diện các yếu tố cấu thành vùng sản xuất, từ điều kiện đất đai, nguồn nước, hạ tầng, tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ đến hiệu quả kinh tế, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ và bảo vệ môi trường.

Điều kiện sản xuất là yêu cầu đầu vào bắt buộc

Đối với hợp phần nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bộ tiêu chí được thiết kế theo 6 nhóm, trong đó nhóm A là điều kiện sản xuất bắt buộc; 5 nhóm còn lại được chấm điểm với tổng điểm tối đa 100.

Điểm đáng chú ý là vùng sản xuất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại nhóm A mới được tiếp tục đánh giá, chấm điểm. Các yêu cầu này bao gồm sự phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng; đất đai có thổ nhưỡng, địa hình phù hợp với cây trồng; nguồn nước không bị ô nhiễm và có khả năng cấp nước chủ động. Khu vực sản xuất cũng không được có nguy cơ nghiêm trọng về sạt lở, ngập úng, trừ trường hợp đã có giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn.

Sau khi vượt qua điều kiện đầu vào, vùng sản xuất được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí với cơ cấu điểm cụ thể: hạ tầng phục vụ sản xuất 25 điểm; tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi 20 điểm; chất lượng, hiệu quả và thị trường 20 điểm; ứng dụng công nghệ cao 20 điểm; sinh thái, bền vững và thích ứng 15 điểm.

Các nội dung được lượng hóa thông qua những chỉ tiêu cụ thể như tỷ lệ đường nội đồng được cứng hóa, diện tích được tưới chủ động, diện tích có điện phục vụ sản xuất, năng lực sơ chế và bảo quản, tỷ lệ hộ tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, diện tích liên kết với doanh nghiệp, sản lượng có hợp đồng bao tiêu còn hiệu lực.

Ở khía cạnh chất lượng và thị trường, bộ tiêu chí xem xét hiệu quả kinh tế, tỷ lệ diện tích có chứng nhận chất lượng còn hiệu lực như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, 4C, Rainforest; mức độ truy xuất nguồn gốc và diện tích được cấp mã số vùng trồng.

Đối với ứng dụng công nghệ, các nội dung trọng tâm gồm chất lượng giống, cơ giới hóa, tự động hóa, tưới tiên tiến tiết kiệm nước và áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến phù hợp với từng loại cây trồng. Trong khi đó, nhóm tiêu chí sinh thái tập trung vào vật tư thân thiện môi trường, quản lý phụ phẩm, chất thải và phương thức canh tác sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn.

Kết quả đánh giá được phân thành 3 mức: dưới 70 điểm là không đạt; từ 70 đến dưới 85 điểm là nông nghiệp công nghệ cao cơ bản; từ 85 điểm trở lên là nông nghiệp công nghệ cao nâng cao.

Nông nghiệp thông minh được đánh giá bằng năng lực số hóa và quản trị dữ liệu

Một nội dung riêng của bộ tiêu chí là đánh giá mức độ phát triển nông nghiệp thông minh, với tổng điểm tối đa 100, chia thành 3 nhóm: số hóa và quản trị dữ liệu sản xuất 30 điểm; quản lý, điều hành sản xuất trên nền tảng số 30 điểm; hệ thống giám sát và tự động hóa trong sản xuất 40 điểm.

Trong đó, việc số hóa không chỉ dừng ở lưu trữ thông tin vùng trồng mà còn phải thể hiện khả năng cập nhật, chuẩn hóa và quản lý dữ liệu theo từng khu, lô sản xuất. Các thông tin được xem xét gồm ranh giới, diện tích, vị trí, loại cây trồng, giống, mùa vụ và nhật ký điện tử ghi nhận quá trình gieo trồng, chăm sóc, sử dụng vật tư, tưới nước, bón phân, phòng trừ sinh vật gây hại, thu hoạch.

Ở cấp độ quản lý, bộ tiêu chí đánh giá việc sử dụng phần mềm, nền tảng số để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, điều phối hoạt động sản xuất; khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống, thiết bị, bộ phận quản lý và các chủ thể tham gia sản xuất. Dữ liệu phải có khả năng phục vụ phân tích tình hình, nhận diện, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ điều chỉnh biện pháp kỹ thuật, kế hoạch sản xuất.

Đối với hệ thống giám sát và tự động hóa, các vùng sản xuất được đánh giá trên tỷ lệ diện tích có thiết bị cảm biến, đo lường, giám sát các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất, dinh dưỡng và nước tưới. Đồng thời, việc lắp đặt phải đi đôi với vận hành thực tế, có khả năng điều khiển tự động hoặc từ xa, giám sát trạng thái và khai thác dữ liệu để điều chỉnh hoạt động sản xuất.

Kết quả được phân loại theo ba mức tương tự hợp phần công nghệ cao: dưới 70 điểm là không đạt; từ 70 đến dưới 85 điểm là nông nghiệp thông minh cơ bản; từ 85 điểm trở lên là nông nghiệp thông minh nâng cao. Việc chấm điểm căn cứ tỷ lệ diện tích thực tế đáp ứng đầy đủ từng chỉ tiêu so với tổng diện tích canh tác thuộc phạm vi đánh giá.

Lấy kết quả đánh giá làm căn cứ định hướng đầu tư

Để bảo đảm tính thực chất, Quyết định yêu cầu việc chấm điểm phải có hồ sơ, minh chứng có thể kiểm tra như sơ đồ hoặc hồ sơ lô sản xuất, nhật ký canh tác, hồ sơ giống và vật tư, dữ liệu thu hoạch, chứng nhận còn hiệu lực, thông tin truy xuất nguồn gốc, hợp đồng liên kết và các tài liệu liên quan. Phạm vi, mẫu số, đơn vị tính cũng phải phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, quy trình kỹ thuật, mùa vụ và mô hình sản xuất của từng nhóm cây trồng.

Theo Quyết định, kết quả đánh giá không chỉ phục vụ phân loại mức độ ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh mà còn là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi, xây dựng kế hoạch phát triển ngành trồng trọt, xác định những hạn chế cần khắc phục và định hướng đầu tư về kỹ thuật, hạ tầng, tổ chức sản xuất, công nghệ phù hợp.

Đáng chú ý, kết quả này còn được sử dụng để tham khảo, đánh giá nhu cầu hỗ trợ theo quy định. Điều đó có nghĩa, việc đạt mức phân loại nhất định không đồng nghĩa với việc đương nhiên được hưởng chính sách hỗ trợ; các nhu cầu và điều kiện hỗ trợ vẫn phải được xem xét theo quy định có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn thực hiện, trong đó có mẫu hồ sơ, yêu cầu đánh giá và minh chứng để các tổ chức, cá nhân áp dụng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2026.

Việc ban hành bộ tiêu chí tạo cơ sở chung để đánh giá các vùng sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với hiệu quả kinh tế, liên kết chuỗi, quản trị dữ liệu và trách nhiệm môi trường. Đây là hướng tiếp cận quan trọng để quá trình hiện đại hóa sản xuất không chỉ thể hiện ở mức độ đầu tư thiết bị, mà còn ở chất lượng tổ chức sản xuất, khả năng kiểm soát quy trình và tính bền vững của từng vùng trồng./.