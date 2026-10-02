Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quyết định quy định việc áp dụng Bộ Chỉ số phải bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, việc đánh giá phải được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm độc lập, khách quan, chính xác, trung thực, công khai, minh bạch, khoa học và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Chỉ số bao gồm 3 nhóm tiêu chí chính. Trong đó, nhóm tiêu chí tính điểm gồm 4 nhóm: Nhóm A: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nhóm B: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nhóm C: Phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nhóm D: Xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhóm tiêu chí điểm trừ: Áp dụng khi không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác; báo cáo không có vi phạm nhưng cơ quan thẩm quyền khác lại phát hiện; hoặc người đứng đầu/cấp phó bị xử lý vi phạm do cơ quan ngoài cấp bộ, tỉnh phát hiện.

Nhóm tiêu chí điểm cộng: Áp dụng khi thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vượt chỉ tiêu; chủ động kiến nghị xử lý vi phạm hoặc ngăn chặn tẩu tán tài sản; phát hiện vi phạm qua hoạt động điều tra thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các tiêu chí đánh giá chi tiết bao gồm: Tiêu chí áp dụng chung cho cấp bộ, cấp tỉnh: Đánh giá toàn diện công tác xây dựng/rà soát/phổ biến pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa (công khai, kiểm soát xung đột lợi ích, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát tài sản/thu nhập, trách nhiệm người đứng đầu, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí); kết quả phát hiện và xử lý vi phạm, thu hồi tài sản.

Tiêu chí đặc thù cấp bộ: Áp dụng cho các bộ có chức năng đặc thù về phòng ngừa trong khu vực ngoài nhà nước (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ); thanh tra; điều tra (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và thu hồi tài sản bằng biện pháp tư pháp (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp).

Tiêu chí đặc thù cấp tỉnh: Đánh giá kết quả hướng dẫn phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước (quy tắc ứng xử, kiểm soát nội bộ, công khai minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, trách nhiệm người đứng đầu).

Bộ Chỉ số được đánh giá theo thang điểm 100. Công thức xác định: Tổng điểm = Điểm nhóm tính điểm + Điểm cộng - Điểm trừ. Trường hợp tổng điểm đánh giá vượt quá 100 điểm thì được xác định tối đa là 100 điểm. Kết quả đánh giá sẽ được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và chia thành 2 khối độc lập: khối bộ và khối địa phương.