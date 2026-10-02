Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTNLPTC gồm 4 nhóm tiêu chí tính điểm. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Theo Quyết định, Bộ Chỉ số được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật về PCTNLPTC.

Việc đánh giá công tác PCTNLPTC nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản trị, theo dõi xu hướng, nhận diện nguy cơ và cảnh báo sớm trong công tác PCTNLPTC; đồng thời, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTNLPTC. Kết quả đánh giá được sử dụng trong đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ số được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC; áp dụng đầy đủ, đồng bộ các nội dung Bộ Chỉ số khi đánh giá công tác PCTNLPTC của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm độc lập, khách quan, chính xác, trung thực, công khai, minh bạch, khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Chỉ số gồm 4 nhóm tiêu chí tính điểm: Nhóm A đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTNLPTC; Nhóm B đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nhóm C đánh giá việc phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nhóm D đánh giá việc xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổng điểm của nhóm A là 22 điểm, Nhóm B 55 điểm, Nhóm C 15 điểm và Nhóm D 8 điểm. Đối với UBND cấp tỉnh, tổng điểm Nhóm A là 18 điểm, Nhóm B 55 điểm, Nhóm C 17 điểm và Nhóm D 10 điểm.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ số cũng quy định các tiêu chí điểm trừ và điểm cộng nhằm phản ánh đầy đủ hơn kết quả cũng như những hạn chế trong việc thực hiện công tác PCTNLPTC.

Trong đó, các tiêu chí điểm cộng được áp dụng đối với một số kết quả nổi bật như: Thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vượt chỉ tiêu được giao; chủ động kiến nghị xử lý đối với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động kiến nghị biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các trường hợp bị trừ điểm khi: Không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo công tác PCTNLPTC; báo cáo tự đánh giá công tác PCTNLPTC; cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ, tài liệu minh chứng không chính xác...

Điểm trừ cũng được áp dụng khi người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp Bộ, cấp trực thuộc Bộ; cấp tỉnh, cấp trực thuộc tỉnh, cấp xã bị xử lý do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cơ quan khác ngoài cấp Bộ; ngoài cấp tỉnh phát hiện.

Theo Quyết định, Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTNLPTC theo thang điểm 100 đối với 3 nhóm tiêu chí: Tiêu chí áp dụng chung cho cấp Bộ, cấp tỉnh; tiêu chí đặc thù đối với các cấp Bộ; tiêu chí đặc thù đối với cấp tỉnh.

Tổng điểm đánh giá = Điểm đánh giá của nhóm tiêu chí tính điểm + Điểm đánh giá của nhóm tiêu chí điểm cộng - Điểm đánh giá của nhóm tiêu chí điểm trừ.

Trường hợp tổng điểm đánh giá vượt quá 100 điểm thì tổng điểm được xác định là 100 điểm.

Kết quả đánh giá công tác PCTNLPTC được xếp thứ tự từ cao xuống thấp chia thành 2 khối, gồm: Khối Bộ và khối địa phương.

Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/9/2026. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác PCTNLPTC theo Bộ Chỉ số; đồng thời gửi kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/3 của năm liền kề năm đánh giá./.