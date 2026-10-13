Ban hành Bộ Chỉ số bảo đảm an ninh mạng quốc gia với 29 tiêu chí

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 ban hành và triển khai Bộ Chỉ số bảo đảm an ninh mạng giai đoạn 2027 - 2028, định hướng đến năm 2030, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm lượng hóa và chuẩn hóa công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan Nhà nước và tổ chức trên toàn quốc; đi kèm là 7 phụ lục quy định chi tiết về nguyên tắc kỹ thuật, quy trình tính toán và thang đo đánh giá thực tế.

Cấu trúc 3 nhóm tiêu chí và cơ chế phân định đánh giá

Khung đánh giá tổng thể của bộ chỉ số được thiết kế với 3 nhóm tiêu chí và 29 tiêu chí thành phần. Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận này là sự phân định rõ ràng giữa các chỉ số dùng để chấm điểm kỹ thuật và nhóm chỉ số định lượng phục vụ công tác điều hành vĩ mô.

Cụ thể, việc tính toán chỉ số chung dựa trên hai nhóm tiêu chí chính. Nhóm thứ nhất là tiêu chí đánh giá chung, áp dụng bắt buộc cho mọi hệ thống thông tin và các đơn vị chủ quản, tập trung vào hai tiêu chí thành phần gồm mức độ đáp ứng hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an ninh mạng tương ứng.

An ninh mạng hiện là một trong những vấn đề được các quốc gia trên thế giới quan tâm hàng đầu. (Ảnh: Thụy Phương)

Nhóm thứ hai là tiêu chí đánh giá đặc thù với 18 tiêu chí chuyên sâu, dành riêng cho các hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên. Nhóm này bao quát toàn diện các khía cạnh quản trị như quản lý rủi ro an ninh mạng, kiểm soát tài sản phần cứng, phần mềm và thông tin, thiết lập cấu hình an toàn, phân quyền tài khoản, quản lý lỗ hổng bảo mật, nhật ký hệ thống, bảo vệ dịch vụ thư điện tử và trình duyệt web, phòng chống mã độc, sao lưu phục hồi dữ liệu, quản lý hạ tầng mạng, giám sát phòng thủ, năng lực nhân sự vận hành, kiểm soát nhà cung cấp bên ngoài, phát triển ứng dụng an toàn, quy trình ứng phó sự cố và kiểm tra định kỳ.

Bên cạnh hai nhóm tính điểm kỹ thuật, nhóm thứ ba gồm 9 tiêu chí thành phần phục vụ trực tiếp cho hoạt động chỉ đạo, điều hành áp dụng đối với tất cả hệ thống. Nhóm này không dùng để tính điểm chỉ số chung mà đo lường các thiệt hại và rủi ro thực tế phát sinh, bao gồm tỷ lệ xử lý rủi ro đúng hạn, tỷ lệ sự cố được kiểm soát kịp thời, số lượng sự cố nghiêm trọng, số bản ghi dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, dung lượng dữ liệu bị rò rỉ hoặc bị mã hóa, số vụ và số lượng tài liệu bí mật nhà nước bị phát tán, cùng tỷ lệ thiệt hại tài chính do sự cố gây ra trên tổng ngân sách chi cho an ninh mạng.

Lộ trình thử nghiệm hai giai đoạn

Nhằm bảo đảm tính khả thi khi đi vào đời sống, Chính phủ xác định lộ trình triển khai bộ chỉ số theo hai giai đoạn rõ ràng. Trong giai đoạn 2027 - 2028, các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành đánh giá thí điểm dựa trên số liệu thực tế và tài liệu minh chứng.

Các hồ sơ cấp độ hệ thống thông tin đã được phê duyệt trước ngày 12/10/2026 vẫn tiếp tục có giá trị làm căn cứ đánh giá cho đến khi được rà soát hoặc phê duyệt lại. Các tổ chức ngoài khu vực công nếu có nhu cầu cũng có thể tham khảo khung chỉ số này để tự tổ chức rà soát nội bộ.

Bộ chỉ số an ninh mạng sử dụng được cho cả khối công và tư.

Việc sơ kết giai đoạn thử nghiệm sẽ được thực hiện vào quý II/2028. Toàn bộ kết quả trong giai đoạn thí điểm chỉ phục vụ mục tiêu kỹ thuật nhằm rà soát, hoàn thiện phương pháp tính toán và cấu trúc tiêu chí, không sử dụng làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hay đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương và cơ quan. Sau khi được Thủ tướng phê duyệt chính thức cho giai đoạn 2029 - 2030, kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp và công bố định kỳ trước tháng 5 hàng năm.

Nội dung công khai gồm điểm số và mức xếp loại của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ bí mật Nhà nước, đồng thời trở thành nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng phục vụ quản lý nhà nước và công tác đánh giá cán bộ, công chức.

Bộ Công an được giao trọng trách làm cơ quan thường trực theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả hàng năm, đồng thời chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và các địa phương hướng dẫn nghiệp vụ, nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá tự động và hệ thống thông tin chấm điểm trực tuyến. Ở cấp cơ sở, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ vai trò đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai quyết định, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để theo dõi, cập nhật dữ liệu liên tục và kịp thời báo cáo về cơ quan thường trực theo quy định.