Theo đó, thành phố quy định tổng cộng 136 định mức kinh tế - kỹ thuật, gồm 78 định mức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, 28 định mức thuộc lĩnh vực viễn thông - internet và 30 định mức thuộc lĩnh vực truyền thông.

Việc ban hành các định mức nhằm tạo cơ sở cho việc xác định hao phí cần thiết để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong những lĩnh vực nêu trên, phục vụ công tác xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án cung cấp dịch vụ, lập dự toán và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu quản lý ngân sách.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các định mức là căn cứ để xác định nhu cầu nguồn lực, chi phí thực hiện các dịch vụ liên quan. Đối với lĩnh vực viễn thông - internet và truyền thông, việc quy định định mức góp phần thống nhất cơ sở tính toán chi phí, phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, việc hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật có ý nghĩa trong chuẩn hóa công tác quản lý chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.

Từ ngày 30/11/2026, các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng thực hiện các định mức theo quy định tại Quyết định số 167/2026/QĐ-UBND.