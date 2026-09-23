Bán hàng trên Amazon: Hướng dẫn bắt đầu, chi phí và nhận doanh thu

Tiếp cận khách hàng quốc tế qua Amazon là cơ hội hấp dẫn với nhiều nhà bán hàng Việt, nhưng bắt đầu từ đâu lại không hề đơn giản. Từ chọn sản phẩm, đăng ký tài khoản, tính chi phí đến nhận doanh thu về Việt Nam, mỗi bước đi đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, trước khi chính thức bán hàng trên Amazon, người mới nên nắm rõ quy trình vận hành để chủ động hơn khi triển khai.

Bán hàng trên Amazon là hình thức cá nhân hoặc doanh nghiệp đưa sản phẩm lên sàn Amazon để tiếp cận khách hàng quốc tế và quản lý hoạt động bán hàng qua Amazon Seller Central. Người bán có thể tự xử lý đơn qua FBM hoặc dùng FBA để Amazon hỗ trợ lưu kho và giao hàng.

Theo Amazon, hơn 60% doanh số trên nền tảng đến từ các nhà bán hàng độc lập. Tại Việt Nam, trong 12 tháng tính đến 31/07/2025, số sản phẩm bán ra trên Amazon tăng 35% so với cùng kỳ, cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường quốc tế.

Amazon mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho nhà bán Việt

Hướng dẫn bán hàng trên Amazon cho người mới

Để bắt đầu bán hàng trên Amazon, người mới nên chuẩn bị theo từng bước, từ chọn sản phẩm đến thiết lập cách hoàn thiện đơn hàng. Quy trình rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế rủi ro và kiểm soát chi phí tốt hơn.

Bước 1 - Xác định sản phẩm và thị trường mục tiêu

Bạn có thể sử dụng Product Opportunity Explorer trong Seller Central để theo dõi xu hướng tìm kiếm, hành vi mua và nhu cầu chưa được đáp ứng. Đồng thời, bạn cũng nên tham khảo các đánh giá từ 1 - 3 sao của sản phẩm cạnh tranh để tìm những vấn đề khách hàng thường gặp và xác định điểm khác biệt cho sản phẩm.

Người mới nên chuẩn bị từ thị trường, sản phẩm đến hoàn thiện đơn

Bước 2 - Chuẩn bị thông tin đăng ký tài khoản

Hồ sơ cơ bản gồm giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh địa chỉ, thẻ thanh toán quốc tế và tài khoản nhận tiền. Nếu đăng ký dưới hình thức doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị thêm giấy đăng ký kinh doanh và thư ủy quyền khi cần. Lưu ý rằng các thông tin trên giấy tờ cần thống nhất với dữ liệu khai báo trên Seller Central.

Bước 3 - Đăng ký Amazon Seller

Truy cập trang đăng ký bán hàng của Amazon, tạo tài khoản và cung cấp thông tin về doanh nghiệp, người bán, thanh toán và cửa hàng. Sau khi tải giấy tờ, Amazon có thể yêu cầu xác thực khuôn mặt bằng ảnh hoặc video trước khi xét duyệt tài khoản.

Bước 4 - Tạo listing sản phẩm

Với sản phẩm đã có trên Amazon, bạn có thể tìm bằng mã UPC, EAN, ISBN hoặc GTIN rồi bổ sung giá, tồn kho và phương thức hoàn tất đơn. Với sản phẩm mới, bạn cần tạo listing với tiêu đề, hình ảnh, mô tả, từ khóa và giá bán phù hợp để khách dễ tìm kiếm và đánh giá sản phẩm.

Bước 5 - Chọn phương thức hoàn thiện đơn và bắt đầu bán

Nhà bán hàng có thể chọn FBA để Amazon lưu kho, đóng gói, giao hàng và xử lý hoàn trả, hoặc FBM để tự quản lý kho và vận chuyển. Khi lựa chọn, bạn cần cân nhắc kích thước, tốc độ bán, năng lực vận hành và tổng chi phí thực tế. Bạn cũng có thể kết hợp cả hai phương thức cho từng nhóm sản phẩm.

Chi phí bán hàng trên Amazon cần tính trước

Doanh thu không phải là số tiền cuối cùng người bán giữ lại. Một số khoản chi phí chính cần tính trước gồm phí tài khoản, phí giới thiệu, phí FBA và lưu kho, giá vốn, vận chuyển, quảng cáo, hoàn hàng và chi phí nhận doanh thu.

Gói Individual hiện có mức phí $0,99/sản phẩm bán được, trong khi gói Professional là $39,99/tháng. Phí giới thiệu thường khoảng 8% - 15% tùy danh mục. Nếu sử dụng FBA, người bán còn phải tính thêm phí hoàn tất đơn và lưu kho.

Để hạn chế tình trạng doanh thu cao nhưng lợi nhuận thực tế thấp, nhà bán hàng có thể ước tính theo công thức:

Tổng chi phí = Phí tài khoản + Phí giới thiệu + Phí hoàn tất đơn + Phí lưu kho + Quảng cáo + Các chi phí khác

Cần tính cả phí tài khoản, giới thiệu, FBA, lưu kho và phát sinh khác

Làm thế nào để nhận tiền bán hàng từ Amazon?

Amazon thường đối soát và thanh toán theo chu kỳ khoảng 14 ngày. Sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, số dư đủ điều kiện được chuyển về phương thức nhận tiền trong Seller Central, thường mất thêm 3 - 5 ngày làm việc. Nhà bán hàng có thể dùng Amazon Currency Converter for Sellers (ACCS) để quy đổi doanh thu sang đồng tiền của tài khoản ngân hàng, với phí khoảng 0,75% - 1,5%.

Ngoài ra, bạn có thể tạo tài khoản nhận tiền đa tiền tệ trên WorldFirst và liên kết với Amazon. Khi Amazon giải ngân, doanh thu được chuyển về World Account để người bán giữ hoặc chuyển đổi ngoại tệ, rút về ngân hàng Việt Nam hay thanh toán cho nhà cung cấp quốc tế, phù hợp khi kinh doanh toàn cầu.