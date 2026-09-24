Bán hàng trên Amazon có thực sự dễ? Rủi ro người mới cần lường trước

Amazon mở ra cơ hội tiếp cận lượng khách hàng lớn tại nhiều thị trường, nhưng việc bán hàng trên Amazon không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh khả năng tạo doanh thu, người bán còn phải kiểm soát chi phí, tồn kho, logistics, dòng tiền và tuân thủ chính sách. Hiểu rõ những thách thức này sẽ giúp người mới chuẩn bị nguồn lực phù hợp và hạn chế rủi ro khi bắt đầu.

Bán hàng trên Amazon có thực sự dễ như nhiều người nghĩ?

Bán hàng trên Amazon khá dễ tiếp cận ở giai đoạn đầu nhờ lượng khách hàng lớn, hệ thống FBA hỗ trợ lưu kho và giao hàng, cùng nhiều công cụ quảng cáo tích hợp. Điều này dễ tạo cảm giác rằng chỉ cần chọn đúng sản phẩm, đăng bán và chạy quảng cáo là có thể nhanh chóng tạo doanh thu. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở quá trình vận hành sau khi đưa sản phẩm lên sàn.

Doanh thu cao chưa chắc mang lại lợi nhuận tốt nếu giá vốn, phí Amazon, quảng cáo, vận chuyển và lưu kho chưa được tính toán đầy đủ. Song song đó, người bán còn phải duy trì hiệu suất tài khoản, quản lý tồn kho và cạnh tranh với nhiều sản phẩm tương tự. Vì vậy, bán hàng trên Amazon có thể dễ bắt đầu nhưng để duy trì lợi nhuận ổn định lại đòi hỏi kế hoạch vận hành bài bản.

Bán hàng trên Amazon khá dễ tiếp cận ở giai đoạn đầu nhưng khó vận hành.

Một số rủi ro khi bán hàng trên Amazon người bán cần lưu ý

Cơ hội tiếp cận thị trường lớn luôn đi kèm những yêu cầu khắt khe về vận hành. Với người mới, nhận diện sớm các rủi ro dưới đây sẽ giúp hạn chế những khoản phát sinh ngoài dự kiến và chủ động hơn khi kinh doanh.

Tài khoản có thể bị giới hạn hoặc đình chỉ

Amazon theo dõi chặt chẽ hiệu suất và mức độ tuân thủ của tài khoản. Tỷ lệ đơn hàng lỗi, giao hàng trễ, khiếu nại từ khách hàng hoặc vi phạm chính sách đều có thể ảnh hưởng đến Account Health và quyền bán hàng. Chính vì vậy, người bán cần thường xuyên kiểm tra Seller Central, xử lý sớm các cảnh báo và bảo đảm hoạt động bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn của Amazon.

Cạnh tranh về giá và quảng cáo ngày càng lớn

Một sản phẩm trên Amazon thường phải cạnh tranh về giá, đánh giá, tốc độ giao hàng và chất lượng dịch vụ. Giảm giá có thể hỗ trợ doanh số nhưng cũng làm thu hẹp lợi nhuận. Tương tự, Sponsored Products tính phí theo lượt nhấp và hoạt động theo cơ chế đấu giá. Nếu không kiểm soát tốt chiến dịch, chi phí quảng cáo có thể tăng nhưng doanh thu không đủ bù đắp.

Sản phẩm trên Amazon thường cạnh tranh về giá, đánh giá, tốc độ giao hàng và chất lượng dịch vụ.

Chi phí bán hàng có thể cao hơn dự kiến

Ngoài giá vốn, người bán còn phải tính đến phí tài khoản, giới thiệu, quảng cáo, vận chuyển và nhiều khoản phát sinh khác. Nếu sử dụng FBA, chi phí có thể bao gồm thêm phí xử lý đơn, lưu kho, hàng tồn lâu ngày hoặc hoàn trả. Vì vậy, doanh thu tăng chưa chắc lợi nhuận cũng tăng nếu các khoản phí chưa được tính đầy đủ vào giá bán.

Tồn kho và logistics tạo áp lực lớn

Nhập quá ít hàng có thể dẫn đến hết hàng và mất cơ hội bán, trong khi nhập quá nhiều khiến vốn bị giữ trong tồn kho và làm tăng chi phí lưu trữ. Với nhà bán hàng quốc tế, thời gian sản xuất và vận chuyển đến kho Amazon còn có thể kéo dài. Do đó, lượng hàng nhập nên dựa trên tốc độ bán, thời gian bổ sung và nhu cầu thực tế.

Dòng tiền và thanh toán quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro

Người bán vẫn có thể thiếu vốn xoay vòng nếu tiền từ Amazon về chậm hơn thời điểm cần thanh toán cho nhà cung cấp hoặc nhập hàng mới. Với hoạt động bán toàn cầu, tỷ giá và phí chuyển đổi ngoại tệ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Vì vậy, nhà bán hàng cần theo dõi chu kỳ thanh toán, kế hoạch nhập hàng và chi phí chuyển đổi tiền tệ để duy trì dòng tiền ổn định

Người bán vẫn có thể thiếu vốn xoay vòng nếu tiền từ Amazon về chậm hơn thời điểm cần thanh toán

Bán hàng trên Amazon cần chuẩn bị dài hạn thay vì chỉ chạy theo doanh số

Doanh số tăng chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh doanh trên Amazon. Người bán vẫn cần theo dõi lợi nhuận sau khi trừ giá vốn, phí nền tảng, quảng cáo, logistics và lưu kho, đồng thời chủ động nguồn vốn cho các đợt nhập hàng tiếp theo.

Khi mở rộng sang nhiều thị trường, việc nhận tiền, chuyển đổi ngoại tệ và thanh toán cho đối tác cũng tác động trực tiếp đến dòng tiền. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp thay vì chỉ tập trung tăng doanh số.

Để quản lý tốt hơn dòng tiền kinh doanh toàn cầu, doanh nghiệp có thể sử dụng các giải pháp thanh toán quốc tế như WorldFirst. Nền tảng hỗ trợ nhận và quản lý tiền tập trung, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi mở rộng hoạt động bán hàng trên Amazon.