Bán hàng qua sàn thương mại điện tử: Tránh lệch dữ liệu khi khai thuế

Mỗi mô hình một thời điểm lập hóa đơn

Bán hàng qua sàn thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ hay kinh doanh hàng hóa đều đòi hỏi doanh nghiệp xác định đúng thời điểm lập hóa đơn theo quy định. Với doanh nghiệp kinh doanh theo nhiều mô hình, việc lập hóa đơn sai thời điểm hay ghi sai nội dung hóa đơn có thể dẫn đến sai lệch khi cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu.

Tại chương trình “Lắng nghe, chia sẻ và kết nối - Đồng hành cùng người nộp thuế” do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 16/11, bà Hà Thị Nhâm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ kế toán thuế Minh Đức chỉ ra một thực tế: nhiều doanh nghiệp chưa kiểm soát được mô hình kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chưa xác định rõ cách tính thuế, thời điểm ghi nhận doanh thu và thời điểm xuất hóa đơn dẫn đến số liệu khai thuế thiếu chính xác khi đối chiếu với dữ liệu, đồng thời dễ phát sinh sai sót do thiếu kiểm soát.

Phần mềm hóa đơn điện tử cần có tính năng kiểm tra, cảnh báo dữ liệu bất hợp lý ngay từ khâu nhập liệu.

Theo bà Hà Thị Nhâm, bên cạnh việc không lập hóa đơn, doanh nghiệp còn thường lập sai thời điểm. Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có thời điểm lập hóa đơn riêng. Kinh doanh dịch vụ cũng khác với kinh doanh hàng hóa thương mại.

“Mỗi mô hình sẽ quyết định thời điểm xuất hóa đơn. Đây là một trong những điểm mà rất nhiều doanh nghiệp đến hiện nay còn sai sót rất nhiều”, bà Nhâm chia sẻ.

Từ góc độ cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, chuyên viên chính Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho hay, thời điểm lập hóa đơn, kỳ ghi nhận kế toán và kỳ khai thuế cần được xác định theo đúng quy định. Ba thời điểm này không phải lúc nào cũng trùng nhau nên doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định về kế toán và pháp luật thuế đối với từng thời điểm.

Bà Thu cũng lưu ý, mọi hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều phải lập hóa đơn, kể cả khi người mua không lấy hóa đơn. “Việc lập hóa đơn sẽ không phụ thuộc vào việc người mua có yêu cầu lấy hóa đơn hay không”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu khẳng định.

Dữ liệu hóa đơn là căn cứ để cơ quan thuế đối chiếu với hồ sơ khai thuế. Việc không lập hóa đơn sẽ tạo ra chênh lệch giữa doanh thu thực tế và dữ liệu bán ra; cơ quan thuế có thể kiểm soát được chênh lệch này.

Thực tế trên cho thấy, với doanh nghiệp kinh doanh theo nhiều mô hình, kiểm soát thời điểm lập hóa đơn cần bắt đầu từ việc hiểu rõ mô hình kinh doanh của chính mình.

Phần mềm cần “chốt chặn” sai sót từ đầu

Bên cạnh thời điểm, nội dung hóa đơn cũng dễ phát sinh sai sót, theo bà Hà Thị Nhâm, trong quá trình xuất hóa đơn, doanh nghiệp có thể ghi sai nội dung, số lượng, thành tiền hoặc đơn vị tính.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu cho hay, dữ liệu của cơ quan thuế ghi nhận có hóa đơn ghi sai đơn vị tính, tỷ giá hoặc không thống nhất giữa các loại tiền thể hiện trên hóa đơn. Vì vậy, phần mềm hóa đơn điện tử nên có tính năng kiểm tra tính hợp lý, tính logic của dữ liệu ngay từ khâu nhập liệu ban đầu, giúp người sử dụng phát hiện sai sót ngay khi nhập liệu.

"Các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tăng cường kiểm tra, cảnh báo dữ liệu bất hợp lý. Dữ liệu truyền đến cơ quan thuế phải đúng, khớp với dữ liệu người nộp thuế đã lập, bởi cơ quan thuế sử dụng dữ liệu này làm căn cứ so sánh", bà Nhâm đề nghị. Trong trường hợp phần mềm chưa hỗ trợ, doanh nghiệp nên đề nghị nhà cung cấp bổ sung tính năng. Doanh nghiệp cũng cần tự kiểm tra tính chính xác của hóa đơn theo quy định.

Khi phát sinh điều chỉnh, thay thế hóa đơn, doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh theo nguyên tắc quy định. Việc khai bổ sung tương ứng với từng trường hợp xử lý hóa đơn sai sót. Kỳ kê khai bổ sung được xác định theo quy định của từng sắc thuế và tình huống cụ thể. Theo bà Thu, khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp cần chủ động khai bổ sung, khắc phục theo quy định, không chờ đến khi cơ quan thuế ra thông báo yêu cầu giải trình.

Khi bán hàng theo nhiều mô hình, trong đó có sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp cần nắm rõ mô hình của mình để lập hóa đơn đúng thời điểm, đúng nội dung. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp phần mềm trong kiểm soát dữ liệu sẽ giúp hạn chế sai sót ngay từ đầu, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số.